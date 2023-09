Guarda X Factor su NOW a soli 6,99 euro al mese

Sta per partire la stagione 2023 di X Factor. A partire dal 14 settembre, il reality show canoro più amato farà il suo debutto, come sempre, sui canali della piattaforma Sky in esclusiva. Per fortuna, puoi guardare tutte le puntate dello show anche in streaming grazie a NOW, che adesso puoi avere a partire da 6,99 euro al mese.

X Factor in streaming su NOW: approfitta della nuova offerta

Se sei un appassionato di musica e talent show, non c’è niente di meglio di X Factor. Con la nuova stagione del programma in arrivo il 14 settembre, avrai l’opportunità di seguire le performance straordinarie dei concorrenti mentre cercano di conquistare il cuore del pubblico e dei giudici.

E parlando di giudici, quest’anno avremo una giuria eccezionale composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan con la presentazione di Francesca Michielin. Ogni giovedì alle 21.15, potrai sintonizzarti in streaming su NOW e goderti lo spettacolo direttamente dalla comodità di casa tua.

Ma l’intrattenimento non si ferma qui. Con il Pass Entertainment di NOW, avrai accesso a una vasta gamma di serie TV internazionali di grande successo. Sia che tu sia un fan di drammi, commedie o thriller, c’è qualcosa per tutti. Ecco alcune delle serie che ti aspettano:

The Last of Us : Questo attesissimo adattamento della popolare serie di videogiochi promette di essere epico. Un mondo post-apocalittico pieno di suspense e azione ti aspetta.

: Questo attesissimo adattamento della popolare serie di videogiochi promette di essere epico. Un mondo post-apocalittico pieno di suspense e azione ti aspetta. And Just Like That : Se sei un fan di Sex and the City, non perderti il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda nella loro avventura a New York City.

: Se sei un fan di Sex and the City, non perderti il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda nella loro avventura a New York City. Winning Time : Un dramma sportivo che segue la storia dell’ascesa dei Los Angeles Lakers negli anni ’80. Per gli amanti dello sport e delle storie di successo.

: Un dramma sportivo che segue la storia dell’ascesa dei Los Angeles Lakers negli anni ’80. Per gli amanti dello sport e delle storie di successo. Domina: Un’epica serie storica che narra la storia di Livia Drusilla, la moglie dell’imperatore romano Augusto. Un tuffo avvincente nell’antica Roma.

E molto altro ancora. NOW ti offre un catalogo di serie TV eccezionali che puoi guardare quando vuoi, in streaming e on-demand.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Con X Factor incluso nel Pass Entertainment a soli 6,99 euro al mese per 12 mesi (o 8,99 euro al mese senza vincolo annuale), avrai accesso a una vasta gamma di intrattenimento di alta qualità. Abbonati a NOW e vivi ogni momento di musica, dramma e emozioni. L’esperienza di intrattenimento definitiva ti aspetta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.