Solo 5,99 €/mese e guardi tutto in streaming su Disney+

Ti bastano solo 5,99 euro al mese per vedere in streaming i contenuti di Disney+, senza limitazioni. Dalle ultime uscite ai titoli storici presenti nel catalogo, potrai guardare tutto sui tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer e TV. La formula Standard con Pubblicità è quella più economica proposta dal servizio.

Le nuove uscite di maggio in streaming su Disney+

Tra le novità di questo mese vale la pena citare Star Wars: Tales of the Underworld, già disponibile, serie animata che racconta le storie di due personaggi criminali della galassia di Guerre Stellari: Asajj Ventress e Cad Bane. Ci sono poi il biopic A complete unknown dedicato alle origini del mito di Bob Dylan e la prima stagione di Tucci in Italy, documentario realizzato da National Geographic che vede Stanley Tucci alle prese con un viaggio nel nostro paese.

Ecco l’elenco delle nuove uscite per il mese di maggio 2025. Le trovi tutte sulla piattaforma.

La scalata del Devils Thumb (documentario, 2 maggio);

Kaleder pide (film, 2 maggio);

Star Wars: Tales of the Underworld, stagione 1 (miniserie, 4 maggio);

A complete unknown (film, 7 maggio);

I Simpson, stagione 35 (serie, 7 maggio);

Abott Elementary, stagione 4 (serie, 14 maggio);

La vita segreta delle mogli mormoni, stagione 1 (15 maggio);

Flintoff: storia di un sopravvissuto (documentario, 16 maggio)

Tucci in Italia, stagione 1 (serie, 19 maggio);

Nine puzzles, stagione 1 (serie, 21 maggio);

Welcome to Wrexham, stagione 4 (serie, 29 maggio).

Come scritto in apertura, l’abbonamento Standard con Pubblicità ti permette di accedere senza limitazioni al catalogo di Disney+ con una spesa di 5,99 euro al mese. In alternativa ci sono le formule Standard e Premium che aggiungono caratteristiche come il supporto ai download, lo streaming simultaneo su un massimo di quattro dispositivi e la riproduzione in formato 4K Ultra HD con modalità HDR.