Guardiani della Galassia vol 3: quando esce in streaming?

Poco meno di tre mesi dopo l’arrivo nelle sale italiane a inizio maggio, Guardiani della Galassia vol 3 farà il suo debutto in streaming su Disney+. La piattaforma ha infatti annunciato la data di uscita del film, il trentaduesimo del Marvel Cinematic Universe, fissandola per il 2 agosto 2023. È dunque questa la data da cerchiare in rosso sul calendario: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Quando esce in streaming Guardiani della Galassia vol 3?

La storia prende il via con Peter Quill, Nebula, Rocket, Drax, Mantis, Groot, Kraglin e Cosmo riuniti nel loro nuovo quartier generale su Knowhere. L’attacco scagliato dall’essere Adam creato dall’imperatrice dà il via a una serie di eventi dagli esiti, come sempre, imprevedibili. Non anticipiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler e rovinare la sorpresa. Ci limitiamo a proporre di seguito il trailer distribuito in occasione dell’arrivo nei cinema.

Scritto e diretto da James Gunn, il film vede un cast di attori stellare: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Will Poulter, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Linda Cardellini, Nathan Fillion e Sylvester Stallone. L’accoglienza da parte di pubblico e critica è stata molto positiva, così come quella al bottehino, con incassi che hanno superato i 358 milioni di dollari a metà luglio, risultando fin da subito uno dei maggiori successi di quest’anno a livello di guadagni.

Scegliendo di attivare un abbonamento annuale a Disney+ si ottengono due mesi di streaming gratis per vedere l’intero catalogo della piattaforma. O meglio, si risparmia l’equivalente pari al prezzo di due mensilità. Tra le nuove uscite più interessanti segnaliamo la pellicola Ghostbusters del 2016 e gli ultimi episodi della serie Secret Invasion.

