Guida alle criptovalute per principianti: le migliori tre per nuovi investitori

Dall’impegno rivoluzionario di NuggetRush (NUGX) nel settore GameFi passando per le mosse strategiche di 1inch Investment Fund sul mercato Uniswap (UNI) fino alle esplorazioni del metaverso di Decentraland (MANA), ecco una panoramica completa degli ultimi sviluppi nello spazio delle criptovalute. NuggetRush, Uniswap e Decentraland sono i migliori investimenti per principianti? Scopriamolo.

NuggetRush (NUGX): rivoluzione nella GameFi con prevendita al rialzo e caratteristiche esclusive

NuggetRush (NUGX) guida il settore della GameFi. Contribuisce a rivoluzionare questo spazio fondendo il brivido del gioco con l’impatto sul mondo fisico, il tutto alimentato dalla blockchain Ethereum, sicura e trasparente.

Importante sottolineare che NuggetRush (NUGX) sta mostrando uno slancio rialzista dei prezzi nella sua prevendita, fatto che la rende uno dei migliori investimenti in criptovalute del 2023

Secondo gli esperti, NuggetRush (NUGX) sta registrando una tendenza rialzista perché collabora con i commercianti di oro. Grazie a questa partnership, i giocatori ottengono i premi RUSHGEM nel luogo che preferiscono, creando un’eccellente connessione con gli asset fisici.

Inoltre, NuggetRush (NUGX) garantisce che la piattaforma sia sicura e affidabile grazie alle verifiche degli smart contract effettuate da SolidProof. Utilizzando NuggetRush, i giocatori possono guadagnare ricompense come NFT dei personaggi, staking di NFT superiori, NUGX, RUSHGEM e trading di asset di gioco come i macchinari.

Ciò che distingue NuggetRush (NUGX) dalla concorrenza è che i giocatori possono utilizzare la loro valuta di gioco per fare trading al di fuori del gioco. NuggetRush (NUGX) ha un marketplace governato dai giocatori, dove questi comprano, vendono e scambiano NFT dei personaggi, NFT rari e i materiali che estraggono.

Questa criptovaluta GameFi sta dimostrando un andamento rialzista dei prezzi durante la prevendita in corso. Attualmente, nel terzo round della prevendita, NuggetRush (NUGX) ha raccolto con successo oltre 700.000 $ vendendo oltre 70 milioni di token ai primi investitori.

Ogni token NUGX è scambiato a 0,013 $ e salirà fino a raggiungere il prezzo di quotazione di 0,02 $, un ROI del 53,85% per gli investitori del terzo round. Tutti questi potenziali guadagni la rendono la migliore criptovaluta per principianti.

Analisi del mercato di Uniswap (UNI): profitti di 1inch Investment Fun, recente impennata e tendenze di guadagno

Il 24 novembre 2023, Lookchain ha pubblicato su X che 1inch Investment Fund si è assicurato un profitto di 516.000 $ facendo trading su Uniswap (UNI) negli ultimi giorni.

Dopo l’ultimo mercato rialzista delle criptovalute, Uniswap (UNI) è stato uno degli migliori altcoin in termini di prestazioni. Negli ultimi 10 giorni, il prezzo di Uniswap (UNI) è passato da 5,09 $ a 6,03 $.

L’impennata dei prezzi ha portato il valore di mercato di Uniswap (UNI) a raggiungere il livello più alto da agosto. Nonostante l’impennata, Uniswap (UNI) è inferiore di 86% circa rispetto ai massimi storici del 2021.

Inoltre, i possessori di Uniswap (UNI) stanno guadagnando dopo l’impennata del prezzo. Secondo i dati di Lookchain, l’utente stevu.eth ha prelevato una grande quantità di token Uniswap (UNI) dall’exchange Binance, detenendo 3,18 milioni di dollari.

Il 29 novembre Uniswap (UNI) era quotata a 6,08 $. Gli analisti prevedono che UNI salirà a 6,78 $ entro la fine del 2023, grazie all’aumento della domanda. Questo potenziale aumento di prezzo la rende una buona criptovaluta da acquistare ora.

Decentraland (MANA): navigare in un cambiamento sul mercato del metaverso con nuove funzionalità e partnership strategiche

Decentraland (MANA) è classificato tra i principali progetti basati sul metaverso. Nonostante ciò, è peggiorato dalla fine del 2021. A parte il declino generale delle criptovalute, le piattaforme come Decentraland (MANA) hanno ricevuto una trazione minima.

Tra le recenti novità di Decentraland (MANA), il team ha introdotto una nuova ed entusiasmante funzione il 18 ottobre 2023. La nuova funzione, chiamata “Monthly Event Themes“, è stata progettata per offrire un’infrastruttura strutturata e organizzata alla community di Decentraland (MANA) e a tutti i suoi marchi associati.

Interessante notare che Decentraland (MANA) ha recentemente confermato il suo impegno ad aumentare le partnership per migliorare il suo metaverso. Dall’inizio di novembre, Decentraland (MANA) ha registrato una tendenza al rialzo, con ulteriori sviluppi e partnership.

Il 29 novembre Decentraland (MANA) era quotata a 0,4349 $. Secondo gli esperti, Decentraland (MANA) salirà a 0,4615 $ entro la fine del 2023, grazie alle partnership e agli sviluppi della sua rete.

