Guida all'Hosting WordPress Gestito di Aruba

WordPress è diventato il punto di riferimento per la creazione di un ampio ventaglio di progetti online, inclusi i siti di e-commerce, grazie alla sua versatilità e facilità d’uso. Con un’interfaccia intuitiva, una vasta gamma di temi e plugin, e un’ampia comunità di supporto, WordPress consente anche agli utenti meno esperti di costruire e gestire un sito Web in modo efficace. L’Hosting WordPress Gestito rappresenta una risposta concreta ed efficace per dispensare gli utenti dalla necessità di allestire la configurazione lato server necessaria per sostenere i carichi di lavoro cui è sottoposta ciascuna installazione del CMS (Content Management System).

WordPress, infatti, può essere installato su server che supportano PHP e MySQL o MariaDB. I server Web più comuni sono Apache o Nginx. Oltre alle versioni più aggiornate di PHP e MySQL/MariaDB, WordPress necessita di un sistema che si occupi della gestione dei certificati HTTPS, in modo da proteggere le comunicazioni client-server (e viceversa). La piattaforma è altamente scalabile e ottimizzata lato SEO, rendendola una scelta ideale per chiunque desideri sviluppare una presenza online di successo. Ma la configurazione e l’ottimizzazione in proprio scoraggiano tanti utenti.

Cos’è e perché c’è bisogno dell’Hosting WordPress Gestito di Aruba

Per configurare il server Web (ad esempio Apache o Nginx), il pacchetto PHP, il Relational Database Management System (RDBMS) per memorizzare i dati dell’istanza di WordPress, allestire il meccanismo utile a richiedere un certificato digitale, a rinnovarlo in prossimità della scadenza, ad attivare HTTPS sulle pagine Web del sito, è necessario disporre di adeguate competenze tecniche e di un certo bagaglio esperienziale.

La soluzione di Hosting WordPress Gestito Aruba spazza via tutte le complicazioni, permettendo a coloro che desiderano avviare un progetto online di beneficiare di un sito immediatamente funzionante, performante e aggiornato.

L’Hosting WordPress Gestito di Aruba è la soluzione ideale per chi desidera un sito Web efficiente, sicuro e privo di preoccupazioni tecniche. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e supporto dedicato, Aruba offre un servizio completo che consente di concentrarsi sulla creazione di contenuti e sulla crescita del proprio progetto online anziché sulle questioni tecniche.

Sì, perché oltre alla configurazione del server Web, di PHP, del RDBMS, di HTTPS, esistono alcuni aspetti cruciali dei quali non è possibile non tenere conto (ne parliamo più avanti).

I piani Hosting WordPress Gestito Aruba

La tabella di seguito riassume le principali caratteristiche dei tre piani Hosting WordPress Gestito di Aruba. I piani sono studiati per soddisfare le esigenze di chi desidera creare e gestire un sito WordPress in modo semplice e sicuro, senza doversi preoccupare della gestione tecnica dell’infrastruttura.

Ogni piano prevede l’uso di risorse ottimizzate per garantire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e aggiornamenti automatici. Con una varietà di funzionalità che vanno dall’assistenza tecnica dedicata fino a risorse scalabili, Aruba si rivolge tanto ai principianti quanto a chi ha progetti più complessi, come blog o siti di e-commerce.

Caratteristiche dei tre piani a confronto

Caratteristica Smart Premium Top Prezzo iniziale (1° anno) 14,90 € + IVA 39,90 € + IVA 79,90 € + IVA Prezzo al rinnovo 79,00 € + IVA 129,00 € + IVA 229,00 € + IVA Visitatori mensili consigliati Fino a 50.000 Fino a 500.000 Fino a 1.000.000 Spazio Web illimitato su SSD Sì Sì Sì Certificato SSL DV installato Sì Sì Sì WordPress preinstallato Sì Sì Sì AI Assistant Sì Sì Sì Backup automatici giornalieri Sì (7 giorni) * Sì (30 giorni) * Sì (30 giorni) * Backup on-demand 2 4 4 Ambiente di staging Sì Sì Sì HiSpeed Cache Sì Sì Sì Database MySQL 1 (1 GB su SSD) 1 (2 GB su SSD) 1 (2 GB su SSD) Caselle email 5 da 1 GB Illimitate da 1 GB Illimitate da 1 GB GigaMail (5 GB) Opzionale 10 20 PEC su Dominio Opzionale 5 caselle PEC 10 caselle PEC Supporto Avanzato Opzionale Opzionale Opzionale PHP Supportato Versioni > 8.x Versioni > 8.x Versioni > 8.x PHP OPCache e Redis ** Sì Sì Sì HTTP/2 e HTTP/3 Sì Sì Sì Rimozione malware Sì Sì Sì

Note:

(*) Il numero di giorni indicato si riferisce al tempo di conservazione del contenuto dal backup, a partire dalla data in cui è stato creato.

(**) OPCache è un’estensione di PHP che memorizza nella cache i bytecode degli script PHP compilati. Invece di compilare gli script PHP ogni volta che sono eseguiti, OPCache conserva il codice già compilato in memoria, riducendo così il carico del server e velocizzando l’esecuzione. Riduce del 30% il tempo TTFB (Time To First Byte) ovvero la latenza tra la richiesta di una risorsa e l’inizio dell’invio del primo byte.

(**) Redis è un sistema di caching distribuito in-memory, utilizzato per memorizzare e recuperare dati molto rapidamente. È in grado di gestire set di dati complessi e può essere utilizzato come database. Poiché Redis memorizza i dati in memoria anziché su disco, offre tempi di accesso ai dati molto rapidi. Questo riduce i tempi di caricamento delle pagine, soprattutto quando i dati sono richiesti di frequente.

Intelligenza artificiale per pubblicare il sito WordPress e creare contenuti inediti

Uno dei punti di forza dell’offerta Hosting WordPress Gestito Aruba risiede certamente nella possibilità di avvantaggiarsi di una soluzione integrata basata sull’intelligenza artificiale (IA).

L’IA di Aruba prende per mano l’utente, dal novizio al professionista “navigato”, per allestire il sito WordPress a seconda delle sue specifiche esigenze ed obiettivi. AI Assistant integra gli strumenti per suggerire interventi volti all’ottimizzazione del sito, per creare la struttura di ogni singola pagina, per generare testi e immagini da usare come contenuti.

La garanzia Crea il tuo sito con l’IA di Aruba poggia su quattro pilastri fondamentali:

AI Site Launcher: Permette di pubblicare il sito in pochi minuti, suggerendo contenuti in base agli obiettivi e allo stile scelto.

AI Page Builder : Aiuta a generare pagine personalizzate, rendendo il processo di design accessibile anche agli utenti meno esperti.

: Aiuta a generare pagine personalizzate, rendendo il processo di design accessibile anche agli utenti meno esperti. AI Helper : Fornisce indicazioni pratiche e una serie di attività da svolgere per migliorare il tuo sito, anche in ottica SEO. La presenza di un chatbot permette di ottenere risposte a qualsiasi quesito.

: Fornisce indicazioni pratiche e una serie di attività da svolgere per migliorare il tuo sito, anche in ottica SEO. La presenza di un chatbot permette di ottenere risposte a qualsiasi quesito. AI Content Generator: Crea testi e immagini partendo da una semplice descrizione, facilitando la creazione di contenuti accattivanti.

Generazione e miglioramento dei contenuti con l’IA

L’opzione Chiedi all’IA, sempre disponibile nel pannello di amministrazione di WordPress, propone diverse soluzioni per la rielaborazione testuale. Si possono confezionare prompt personalizzati per creare una richiesta “ad hoc”; utilizzare la funzionalità Migliora la scrittura per rendere più fluido e scorrevole il contenuto; selezionare Correggi ortografia e grammatica per individuare e correggere eventuali errori automaticamente. C’è anche uno strumento per allungare o accorciare il testo prodotto in modo da modificare la lunghezza del contenuto a proprio piacimento.

AI Assistant non sostituisce l’attività di un Web Developer o di un designer professionista. Nasce invece per estendere le capacità creative e operative di ciascun utente, offrendo un prezioso supporto in tutte le fasi di sviluppo del sito WordPress e accelerando il processo di avvio del progetto.

Quali aspetti aggiuntivi copre il servizio di Hosting WordPress Gestito Aruba

Aggiornamento automatico di WordPress

Gli aggiornamenti periodicamente rilasciati dal team di sviluppo di WordPress sono spesso la “bestia nera” per tanti Web Developer e per tutti gli utenti con un bagaglio di conoscenze tecniche limitato. Quando si preme il tasto Aggiorna, spesso si sta col fiato in gola, augurandosi che tutto vada per il meglio. Non dovrebbe essere così: e infatti Aruba offre la possibilità di tornare sui propri passi nel caso in cui un aggiornamento di WordPress creasse qualche problema.

Non solo. Il servizio Hosting WordPress Gestito si occupa dell’applicazione automatica degli aggiornamenti di WordPress e della verifica del loro corretto funzionamento, poggiando anche sul controllo diretto degli operatori Aruba.

È innegabile: gli aggiornamenti WordPress vanno installati quanto prima perché, tra le altre cose, spesso mettono al riparo da problemi di sicurezza sfruttabili da aggressori remoti. Con il sistema di aggiornamento Aruba, non dovrete più occuparvi di questi “adempimenti” perché ci penserà il provider in-cloud. Una bella tranquillità!

Nell’infografica, l’approccio utilizzato da Aruba per l’aggiornamento automatico del sito WordPress.

Aggiornamento automatico dei plugin

Non è solo WordPress a richiedere aggiornamenti periodici. Ci sono anche i plugin tipicamente utilizzati in un’installazione di WordPress.

Anche nel caso dei plugin, gli aggiornamenti non solo introducono nuove funzionalità ma risolvono problematiche di sicurezza. Per questo anche l’aggiornamento dei plugin deve essere tempestivo: una falla di sicurezza non corretta potrebbe essere utilizzata da qualche attaccante remoto per acquisire privilegi di amministratore o eseguire codice arbitrario.

Aruba è in grado di fornire supporto per i plugin WordPress consigliati, risolvere problemi o anche fornire suggerimenti per la loro migliore configurazione. Se si utilizzassero le versioni a pagamento degli stessi plugin è invece necessario consultare direttamente il corrispondente fornitore o sviluppatore.

Oltre ai componenti core di WordPress e ai plugin, Hosting WordPress Gestito Aruba si occupa di mantenere automaticamente aggiornati anche i temi in uso.

Backup e ripristino semplici

Abbiamo messo in evidenza come un aggiornamento non andato a buon fine, una modifica troppo invasiva applicata sulla struttura di WordPress, un intervento inopportuno sui contenuti o direttamente sul database siano situazioni che possono mettere a serio rischio la continuità operativa di un sito Web.

È indispensabile attrezzarsi per avere sempre a disposizione un'”àncora di salvezza”, da sfruttare in caso di necessità per annullare gli effetti di qualunque tipo di incidente.

Compreso nei piani Hosting WordPress Gestito Aruba c’è il sistema di backup automatico, eseguito a cadenza giornaliera. Gli utenti possono comunque richiedere backup manuali on-demand, per esempio prima di effettuare un’operazione importante.

Grazie a un semplice clic, Hosting WordPress Gestito Aruba aiuta ripristinare la versione desiderata del sito, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Ambiente di staging: per fare prove in totale sicurezza

Installare un aggiornamento, applicare una modifica massiva, effettuare un intervento a basso livello sul funzionamento di WordPress non sono evidentemente pratiche da applicare, di norma, sul sul sito in produzione, almeno non prima di aver svolto tutti i test necessari. Quando si applicano modifiche software non sempre tutto può filare liscio come l’olio.

Hosting WordPress Gestito Aruba mette a disposizione un ambiente di staging che offre l’opportunità di testare le modifiche prima di pubblicarle online. È possibile creare una copia identica del sito che è in produzione, proteggerla con password, quindi simulare in ambiento sicuro e isolato le modifiche che si andranno ad applicare poi in via definitiva.

Facendo leva sull’ambiente di staging, si possono accertare in anticipo eventuali criticità e, non appena pronti, finalizzare le modifiche sul sito esposto pubblicamente.

Piattaforma ottimizzata: prestazioni ai massimi livelli

Rispetto a quanto descritto in precedenza, quello delle prestazioni è un capitolo a parte. Dopo aver correttamente impostato il server e installato WordPress, è necessario implementare un efficace ed efficiente sistema di caching per velocizzare le performance del sito, aspetto peraltro di primo piano sia per migliorare l’esperienza utente che lato SEO per godere di un migliore posizionamento sui motori di ricerca.

HiSpeedCache Aruba è un sistema di cache integrato sotto forma di plugin WordPress che migliora la velocità del sito e quindi l’esperienza utente. La cache è sia statica che dinamica: l’Hosting WordPress Gestito Aruba da un lato consente di gestire e memorizzare quei contenuti che non cambiano frequentemente (cache statica): immagini, file CSS e codice JavaScript.

Quando un visitatore accede a una pagina Web, anziché generare il contenuto dinamicamente dal database e dal server PHP ogni volta, il server può fornire una copia già pronta, “statica”, che è stata memorizzata in cache.

In maniera del tutto trasparente per gli utenti, tuttavia, HiSpeedCache provvede ad effettuare anche il caching di contenuti dinamici che possono variare in base al client e ad altri fattori. In WordPress, i contenuti dinamici possono includere commenti, aree personalizzate del sito, pagine di un sito di e-commerce e qualsiasi contenuto generato dinamicamente in tempo reale. La cache dinamica lavora per memorizzare parti del sito che possono essere personalizzate per ridurre il carico sul server, pur garantendo che le informazioni “fresche” siano aggiornate in tempo reale.

L’utilizzo di unità SSD con architettura a cluster, inoltre, permette caricamenti ancora più rapidi. Lo storage basato su tecnologia flash garantisce i migliori valori di latenza possibili, mantenendo alta affidabilità e replica dei dati.

Sicurezza a 360 gradi

Abbiamo detto che la punta di diamante del servizio Hosting WordPress Gestito Aruba è l’aggiornamento automatico dei componenti core e dei plugin oltre che la gestione, la manutenzione e l’ottimizzazione di server Web, database, piattaforma PHP e così via.

A tutto questo, come abbiamo visto, si aggiunge il backup giornaliero e on-demand: in caso di problemi si possono ripristinare tutti i contenuti in modo completamente autonomo e indipendente.

Le accortezze sul versante della sicurezza e della protezione del sito WordPress, tuttavia, non finiscono qui.

Il servizio Hosting WordPress Gestito Aruba si avvale di sistemi anti-DDoS (Distributed Denial of Service) a livello data center, in grado di intervenire automaticamente 24 ore su 24. Si tratta di un meccanismo che protegge da attacchi che mirano a esaurire le risorse disponibili e rendere inaccessibili i siti, installazioni di WordPress comprese.

I firewall Aruba, inoltre, non solo proteggono le porte di accesso alle macchine ma nel caso dei servizi gestiti, come Hosting WordPress Gestito Aruba, integrano un modulo WAF (Web Application Firewall). Quest’ultimo agisce al livello applicativo e impedisce eventuali accessi da sistemi remoti non autorizzati.

L’infrastruttura IT di livello enterprise di Aruba permette essa stessa di offrire standard elevatissimi in termini di sicurezza, qualità, prestazioni e affidabilità. Infine, il monitoraggio continuo offre la garanzia di data center presidiati 24/7 senza interruzioni da personale specializzato.

Migrazione semplice con il plugin WordPress Aruba

Un’altra gatta da pelare per chi già gestisce un sito WordPress e vorrebbe valutare il passaggio a un altro fornitore cloud, è il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo provider.

Per carità, è una procedura che un tecnico può svolgere, con un po’ di impegno, in un tempo relativamente breve. Può però verificarsi una temporanea indisponibilità del sito oppure ci si potrebbe rendere conto che i dati non risultano aggiornati tra un’istanza di WordPress e l’altra. Ciò accade soprattutto per i siti Web particolarmente trafficati.

La decisione di cambiare piattaforma di hosting può derivare da molteplici motivi, tra cui la ricerca di performance superiori, costi più competitivi o funzionalità aggiuntive che possono migliorare l’esperienza complessiva del sito. Tuttavia, la paura di una migrazione complessa e potenzialmente rischiosa scoraggia alcuni utenti, rendendo l’idea di un trasferimento un compito temuto e spesso procrastinato.

A beneficio di coloro che desiderano trasferire un sito esistente, Aruba offre il plugin WordPress Migration Tool, che consente di migrare facilmente tutti i dati, inclusi contenuti e database, da un precedente hosting ad Aruba, senza perdite di dati.

Lo strumento è concepito per semplificare ogni fase della migrazione, garantendo un trasferimento sicuro e veloce. La procedura è user-friendly, permettendo anche agli utenti meno esperti di portarla a termine con facilità, senza doversi preoccupare delle configurazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento del sito dopo il trasferimento.

Il plugin di Aruba gestisce automaticamente il trasferimento di dati, pagine, immagini e plugin, riducendo drasticamente i rischi di perdita di informazioni e malfunzionamenti.

Come funziona il trasferimento del sito WordPress su Aruba

Grazie a WordPress Migration Tool, gli utenti di WordPress possono trasferire un’installazione del CMS da qualsiasi provider ad Aruba senza sforzi e senza sorprese.

Come primo passo, basta avviare la richiesta di trasferimento del dominio su Aruba, avendo cura di spuntare la casella Voglio migrare anche il mio sito WordPress.

Successivamente, basta installare il plugin WordPress Migration Tool sul sito WordPress da migrare e generare un token di migrazione utilizzando il pannello di controllo Aruba (è valido 24 ore ed è rigenerabile all’occorrenza). È consigliabile attivare la modalità manutenzione durante la migrazione per garantire la corretta sincronizzazione dei dati.

La procedura prevede di scegliere le cartelle da trasferire sui server Aruba. Le cartelle della cache non sono necessarie ai fini di una corretta migrazione: non vanno selezionate. Inoltre, solo i plugin attivi saranno migrati.

Per avviare la migrazione, è sufficiente accedere all’istanza di WordPress predisposta usando l’Hosting WordPress Gestito Aruba, cliccare su Aruba Migration Tool, inserire il token precedentemente generato nel campo Migration Token e dare il via all’operazione.

L’avanzamento della migrazione è visibile all’interno del pannello di controllo Aruba, cliccando sul nome del servizio (Hosting WordPress Gestito).

Conclusioni

I piani di Hosting WordPress Gestito di Aruba rappresentano un’opzione ideale per chi desidera lanciare o gestire un sito Web con WordPress, senza dover affrontare la complessità tecnica che spesso accompagna l’hosting tradizionale o l’utilizzo di server dedicati.

Ogni piano offre aggiornamenti automatici, monitoraggio continuo e strumenti di sicurezza avanzati per proteggere il sito WordPress da attacchi informatici. La possibilità di scegliere tra più opzioni garantisce che ogni utente, dal blogger individuale fino all’impresa con esigenze più complesse, possa trovare il piano più adatto.

Il piano Smart è perfetto per chi è agli inizi e cerca un’esperienza facile e intuitiva, con tutte le funzionalità essenziali già incluse. Il piano Premium si distingue per le prestazioni superiori, grazie a risorse più ampie e funzionalità avanzate. Infine, il piano Top è progettato per progetti di grandi dimensioni, offrendo risorse illimitate e strumenti di gestione avanzati per gestire traffico elevato e carichi di lavoro importanti.

Indipendentemente dal tipo di progetto da sviluppare, Aruba offre una soluzione robusta e scalabile che permette di concentrarsi sulla crescita del tuo sito, senza preoccupazioni in merito all’infrastruttura.

Aruba offre anche un servizio di supporto specialistico, utile per risolvere rapidamente problemi di configurazione, ripristino di installazione, ottimizzazione delle performance e altro ancora. Questo supporto consente agli utenti di avere sempre a disposizione esperti pronti a fornire assistenza in qualunque momento.

