Cloud storage a vita? Con pCloud si può, con sconti sui piani per sempre

Chi è stanco di pagare ogni mese o ogni anno per conservare i propri dati in cloud può oggi contare su una soluzione alternativa: pCloud offre infatti la possibilità di acquistare uno spazio cloud permanente, senza dover rinnovare un abbonamento.

Un’opzione che si rivela particolarmente vantaggiosa sul lungo periodo e che, grazie alla promozione in corso, consente anche ai nuovi utenti di accedere a tariffe scontate. Basta visitare il sito ufficiale per consultare i dettagli delle offerte attive, tutte coperte da una garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 14 giorni.

pCloud: spazio cloud per sempre con un unico pagamento

Scegliere pCloud significa accedere a uno spazio online sicuro e sempre disponibile, da acquistare una volta sola per poterlo utilizzare a vita. È una formula pensata per chi vuole evitare la spesa ricorrente di un abbonamento, con il vantaggio di sapere fin da subito quanto si spenderà e quale spazio si avrà a disposizione. I piani attualmente proposti, da 500 GB a 10 TB, si adattano a diverse esigenze e sono disponibili anche con la possibilità di pagamento rateale tramite PayPal, senza interessi.

Nel confronto con i servizi tradizionali in abbonamento, il risparmio è netto. Basti pensare che per uno spazio da 2 TB si arrivano a spendere anche 100€ l’anno, il che significa che già dopo pochi anni l’acquisto del piano a vita risulta più conveniente. Inoltre, chi ha bisogno di ulteriore spazio in futuro può sempre ampliare la propria capacità acquistando un’estensione.

I prezzi di pCloud sono i seguenti: 199€ invece di 299€ per 500 GB, 399€ anziché 599€ per 2 TB, 1190€ al posto di 1890€ per ottenere 10 TB. pCloud combina quindi comodità, sicurezza e risparmio. Tutti i dettagli della promo sono consultabili sul sito ufficiale.