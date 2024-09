Guida autonoma di Tesla arriva in Europa, ma a una condizione

Tesla continua a migliorare il suo sistema di guida autonoma con aggiornamenti regolari. L’ultima versione dell’SDF (Software defined vehicles), la 12.5, ha apportato alcuni miglioramenti significativi. Testata di recente in condizioni difficili, sotto la pioggia, ha mostrato una migliore percezione dell’ambiente rispetto alla versione precedente, la 12.4.2.

Tra gli altri miglioramenti, ora è in grado di monitorare l’attenzione di chi indossa occhiali da sole e combina le funzioni di guida in città e in autostrada.

Autopilot di Tesla con funzioni limitate in Europa

A differenza degli Stati Uniti, in Europa i conducenti Tesla non hanno ancora accesso a tutte le funzionalità del sistema FSD per la guida autonoma. L’Autopilot disponibile al momento nel vecchio continente ha capacità limitate rispetto alla versione oltre oceano, con sommo dispiacere per molti utenti.

È vero che è possibile sottoscrivere un abbonamento al Full Self-Driving, ma questo non garantisce la guida completamente autonoma promessa da Tesla. Ciò ha alimentato aspettative e interrogativi su quando la tecnologia di guida autonoma sarà finalmente accessibile agli automobilisti europei.

Il sistema di guida autonoma Tesla sbarca in Europa nel 2025

Tesla ha recentemente condiviso una tabella di marcia attraverso il suo account X, rivelando che il sistema di guida autonoma potrebbe arrivare in Europa nel primo trimestre del 2025, previa approvazione delle autorità. Questo annuncio è una vera e propria svolta per la diffusione della guida autonoma nel nostro continente, dove la legislazione è più severa che negli Stati Uniti.

Se l’SDF arriverà in Europa, anche il comando Summon dovrebbe essere distribuito, in quanto parte integrante del sistema. Questa funzione, che permette di parcheggiare e far uscire in modo automatico l’auto dal parcheggio effettuando le manovre dall’esterno del veicolo (con il telefono), potrebbe quindi accompagnare il lancio.

La nuova versione dell’FSD

Nel frattempo Tesla sta lavorando al continuo miglioramento della tecnologia di guida autonoma. L’azienda sta sviluppando la versione 13 dell’FSD, il cui rilascio negli Stati Uniti è previsto per ottobre 2024. Questo aggiornamento dovrebbe apportare incrementi significativi alle capacità del sistema, con una riduzione fino a sei volte del numero di interventi richiesti al conducente durante la guida autonoma.

Quando la tecnologia di guida autonoma di Tesla arriverà in Europa, dovrebbe essere disponibile almeno nella versione FSD 13, se non addirittura una ancora più avanzata. Grazie a questi aggiornamenti, problematiche riscontrate di recente, come la gestione dei binari o dei passaggi a livello, dovrebbero essere risolte. Il sistema sarà così meglio preparato ad affrontare le complesse infrastrutture stradali tipiche della viabilità europea.