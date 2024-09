Guida completa al Mobile Device Management (MDM): soluzioni per Android, Apple e Windows

La gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device Management) è diventata una necessità fondamentale per le aziende moderne, soprattutto in un’era dominata dal lavoro remoto e dall’utilizzo diffuso dei dispositivi personali per scopi aziendali. Le soluzioni MDM permettono alle aziende di gestire, monitorare e proteggere i dispositivi mobili in uso da parte dei dipendenti, garantendo la sicurezza dei dati aziendali e la conformità alle normative vigenti.

Esploriamo in profondità l’importanza della gestione dei dispositivi mobili, con un focus specifico sulla soluzione MDM integrata nella piattaforma NinjaOne, evidenziandone le funzionalità chiave, i benefici e le best practice per un’implementazione efficace.

Cos’è la Gestione dei Dispositivi Mobili o MDM?

Le soluzioni MDM consentono alle imprese di gestire e proteggere centralmente dispositivi mobili come smartphone, tablet e laptop, garantendo al contempo la conformità con le politiche aziendali.

Le funzionalità MDM si riferiscono all’insieme di tecnologie, processi e policy adottati per gestire e proteggere i dispositivi mobili utilizzati all’interno di un’organizzazione.

Gli amministratori IT possono distribuire applicazioni, configurare impostazioni di sicurezza, monitorare l’utilizzo dei dispositivi e, in caso di necessità, cancellare da remoto i dati sensibili per prevenire violazioni della sicurezza.

Gestione remota dei dispositivi

Utilizzando un software MDM, le aziende possono effettuare interventi di gestione remota come la configurazione di impostazioni di sicurezza, l’installazione di aggiornamenti e il blocco di dispositivi smarriti, ottimizzando la sicurezza e l’efficienza operativa.

Proprio la sicurezza è un aspetto fondamentale della gestione remota: NinjaOne, ad esempio, integra funzionalità MDM avanzate per garantire che solo i dispositivi conformi possano accedere alle informazioni aziendali e ai dati riservati, riducendo al minimo i rischi di violazione.

Componenti chiave di una soluzione MDM

Una soluzione MDM efficace come quella offerta da NinjaOne include diverse componenti fondamentali:

Gestione delle applicazioni . Distribuzione, aggiornamento e rimozione di applicazioni da remoto.

. Distribuzione, aggiornamento e rimozione di applicazioni da remoto. Gestione della sicurezza . Protezione dei dati aziendali attraverso crittografia, gestione delle password e cancellazione sicura delle informazioni (wiping) da remoto.

. Protezione dei dati aziendali attraverso crittografia, gestione delle password e cancellazione sicura delle informazioni (wiping) da remoto. Monitoraggio e reportistica . Monitoraggio in tempo reale dell’utilizzo del dispositivo e report dettagliati sulle policy di conformità.

. Monitoraggio in tempo reale dell’utilizzo del dispositivo e report dettagliati sulle policy di conformità. Gestione delle configurazioni . Configurazione remota delle impostazioni di rete, VPN e posta elettronica.

. Configurazione remota delle impostazioni di rete, VPN e posta elettronica. Integrazione IT. Integrazione con altri sistemi di gestione IT per fornire una visione unificata delle operazioni e della sicurezza.

La soluzione MDM di NinjaOne: caratteristiche distintive

NinjaOne propone una soluzione MDM integrata che si distingue per la sua semplicità d’uso, la scalabilità e la robustezza delle funzionalità di sicurezza. Cliccando su Prova gratuita, è possibile toccare con mano il suo funzionamento e verificare all’atto pratico come si integra senza frizioni con i flussi di lavoro e le soluzioni software già utilizzate in azienda.

La piattaforma NinjaOne consente agli amministratori IT di gestire dispositivi mobili Android e Apple insieme a workstation Windows, macOS e Linux, server e altro ancora, da un’unica interfaccia intuitiva.

Come si vede nell’immagine, NinjaOne MDM semplifica l’onboarding dei dispositivi grazie alla sua dashboard intuitiva. Una volta che tutti i dispositivi mobili sono stati acquisiti, è facile applicare i criteri sui dispositivi mobili e fornire assistenza continua, anche su larga scala.

Funzionalità chiave di NinjaOne MDM

Gestione centralizzata e azioni remedial

NinjaOne MDM consente gestione efficiente di tutti gli endpoint: dagli smartphone ai server, dalle macchine virtuali ai dispositivi di rete, attraverso un’unica console per ridurre complessità e costi.

Supporto multi-piattaforma

La soluzione MDM di NinjaOne supporta una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, iOS e Android. Questo garantisce che le organizzazioni possano gestire tutti i dispositivi mobili dei dipendenti, indipendentemente dal tipo di dispositivo o sistema operativo in uso.

Automazione della distribuzione delle applicazioni e degli aggiornamenti

NinjaOne facilita la distribuzione e l’aggiornamento delle applicazioni aziendali, garantendo che tutti i dispositivi siano aggiornati con le ultime versioni delle app e delle patch di sicurezza. Questa automazione riduce significativamente il carico di lavoro degli amministratori IT e minimizza il rischio di vulnerabilità dovute all’utilizzo di software obsoleto.

Policy di conformità personalizzabili

NinjaOne consente alle organizzazioni di creare policy di conformità personalizzate per garantire che tutti i dispositivi rispettino le normative di sicurezza aziendali e di settore. Gli amministratori possono monitorare l’aderenza alle policy e generare report dettagliati per la governance e la conformità.

Monitoraggio in tempo reale e reportistica avanzata

La piattaforma offre capacità di monitoraggio in tempo reale, fornendo agli amministratori IT una visibilità completa sull’utilizzo dei dispositivi e sulle potenziali minacce alla sicurezza. I report avanzati aiutano a identificare rapidamente le anomalie e a prendere decisioni informate sulla gestione dei dispositivi.

Applicazioni pratiche di NinjaOne MDM

Come spiega NinjaOne, la sempre più vasta diffusione dei dispositivi mobili in ambito lavorativo, ha portato sotto gli occhi dei decisori aziendali la necessità di avvalersi di soluzioni integrate per una gestione efficace e sicura. Anche perché i dispositivi usati da dipendenti e clienti spesso non si trovano più entro il perimetro fisico dell’azienda ma sono in funzione a distanza, connessi a reti gestite da soggetti terzi. E quindi potenzialmente insicure.

NinjaOne MDM risponde a questa esigenza, offrendo un approccio centralizzato che semplifica la gestione di dispositivi Android, Apple e altri, riducendo la complessità operativa e potenziando l’efficienza. Un’innovazione che rivoluziona il modo con cui le aziende gestiscono la loro infrastruttura tecnologica, senza compromettere la sicurezza.

MDM Apple, compatibile con macOS e iOS

Per le organizzazioni che utilizzano dispositivi Apple, NinjaOne MDM offre una gestione senza soluzione di continuità per entrambi i dispositivi Apple con iOS e macOS.

Gli amministratori possono configurare automaticamente i dispositivi, distribuire applicazioni attraverso l’App Store e implementare policy di sicurezza avanzate, senza intervento manuale.

NinjaOne MDM per dispositivi Apple permette alle aziende di esercitare un controllo rigoroso e sicuro sui dispositivi mobili, come iPhone e iPad, utilizzati dai dipendenti. Attraverso la registrazione dei dispositivi, il monitoraggio continuo e la gestione delle applicazioni, la soluzione NinjaOne MDM garantisce che ogni dispositivo rispetti le politiche aziendali e sia sempre aggiornato con le ultime configurazioni di sicurezza. Questa gestione avviene interamente da remoto, riducendo al minimo l’impatto sull’esperienza dell’utente finale, che continua a utilizzare i propri dispositivi con la consueta semplicità.

Uno degli aspetti più rilevanti di NinjaOne MDM è la capacità di distribuire in maniera automatizzata e senza intervento manuale (zero-touch) configurazioni, aggiornamenti e applicazioni. Questo non solo semplifica il lavoro dei team IT, ma assicura anche che ogni dispositivo sia prontamente configurato per l’uso aziendale sin dal primo avvio.

MDM Android

Anche nel caso dei dispositivi basati sul sistema operativo Google, gli amministratori possono configurare le impostazioni di sicurezza, distribuire applicazioni, monitorare l’utilizzo e proteggere i dati su dispositivi sia aziendali che personali utilizzati in contesti BYOD (Bring Your Own Device).

La soluzione NinjaOne MDM per Android è progettata per gestire, proteggere e controllare i dispositivi mobili basti sul sistema operativo del robottino verde. Il software consente agli amministratori IT di accedere ai dispositivi da remoto, implementare protocolli di sicurezza, gestire le applicazioni e monitorare gli utilizzi.

La gestione centralizzata attraverso NinjaOne assicura che tutti i dispositivi siano conformi alle policy aziendali e ai requisiti normativi.

NinjaOne integra perfettamente Android Enterprise, offrendo una piattaforma versatile che non solo gestisce i dispositivi mobili Android, ma anche tutti gli altri endpoint aziendali.

MDM per Windows

NinjaOne MDM, infatti, si integra perfettamente con l’ambiente Microsoft, offrendo una gestione avanzata dei dispositivi Windows.

Può comunicare anche con Microsoft Intune, la soluzione dell’azienda di Redmond che consente una gestione integrata delle applicazioni, il controllo delle configurazioni e l’utilizzo di una serie di strumenti avanzati di sicurezza e conformità.

NinjaOne migliora ed estende le caratteristiche di Intune

Sono tante le realtà aziendali che apprezzano le soluzioni MDM Microsoft.

Se si considera MDM Intune, è necessario fare una premessa. La soluzione della società guidata da Satya Nadella rappresenta certamente un valido approccio per la gestione dei dispositivi mobili. Tuttavia, soffre di alcune limitazioni, soprattutto per gli MSP (Managed Service Provider).

Uno dei principali svantaggi di Microsoft Intune è la mancanza di supporto multi-tenancy. Ogni MSP deve gestire account separati per ciascun cliente, il che rende la gestione di più soggetti complessa e inefficiente.

NinjaOne, al contrario, offre una dashboard multi-tenant che consente ai MSP di gestire facilmente più clienti da un’unica interfaccia. Questo riduce il tempo e lo sforzo necessari per la gestione e aumenta la produttività.

A differenza di Intune, che può risultare complesso e richiedere formazione specifica, NinjaOne MDM offre un’interfaccia semplice e intuitiva. I MSP e i team di supporto possono così concentrarsi sulle attività strategiche piuttosto che sulla formazione degli utenti.

Funzionalità RMM integrate

Mentre Intune si focalizza principalmente sulla gestione dei dispositivi, NinjaOne combina funzionalità di Remote Monitoring and Management (RMM) e MDM.

Le realtà d’impresa che scelgono NinjaOne possono quindi monitorare e gestire non solo i dispositivi mobili, ma anche i computer desktop e notebook, tutto da un’unica piattaforma. Questa integrazione consente un approccio più olistico alla gestione IT, aumentando l’efficienza operativa.

NinjaOne, insomma, non solo gestisce i dispositivi, ma fornisce anche strumenti per la gestione dell’infrastruttura IT e il supporto proattivo. I tecnici e i team di supporto possono identificare e risolvere i problemi prima che diventino critici, migliorando così la soddisfazione del cliente e riducendo i costi di supporto.

Possibilità di integrazione con Intune

NinjaOne può facilmente integrarsi con altri strumenti utilizzati dai MSP, tra cui Microsoft Intune e altre soluzioni.

Come evidenziato in precedenza, le ampie possibilità di integrazione e interazione offrono la concreta possibilità di sfruttare i punti di forza di più piattaforme, combinando le capacità di Intune con le funzionalità avanzate di NinjaOne.

In questo modo l’azienda non deve migrare da un giorno all’altro da Intune a NinjaOne ma può affrontare il processo in maniera morbida, graduale e, soprattutto, consapevole.

Best practice per una gestione efficace con NinjaOne MDM

Definire chiaramente le policy di sicurezza. Stabilire policy di sicurezza chiare e specifiche per la gestione dei dispositivi mobili, includendo regole per BYOD e linee guida per la gestione delle applicazioni. Formazione e sensibilizzazione degli utenti. Educare i dipendenti sull’importanza della sicurezza dei dispositivi mobili e sulle procedure da seguire per proteggere i dati aziendali. Monitoraggio e analisi continui. Utilizzare le capacità di monitoraggio di NinjaOne per rilevare anomalie e rispondere rapidamente a potenziali minacce. Aggiornamenti e patch di sicurezza regolari. Garantire che tutti i dispositivi gestiti da NinjaOne siano costantemente aggiornati con le ultime patch di sicurezza. Pianificazione per la scalabilità e l’espansione. Configurare NinjaOne MDM pensando alla crescita futura e alla potenziale necessità di gestire un numero crescente di dispositivi.

Conclusioni

NinjaOne MDM rappresenta una soluzione completa e integrata per la gestione dei dispositivi mobili, fornendo alle organizzazioni gli strumenti necessari per proteggere i dati aziendali, garantire la conformità normativa e migliorare l’efficienza operativa.

Con una piattaforma scalabile, sicura e facile da usare, NinjaOne è progettato per rispondere alle esigenze di qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore.

Implementando le best practice e sfruttando le funzionalità avanzate di NinjaOne, le aziende possono ottimizzare la gestione dei dispositivi mobili e ridurre significativamente i rischi associati alla sicurezza dei dati mobili.

Senza alcun impegno di acquisto e senza il bisogno di digitare gli estremi di una carta di credito, è possibile fare riferimento al sito ufficiale NinjaOne per avviare una prova gratuita a costo zero. Durante il periodo di test le funzionalità della piattaforma e le abilità MDM non sono in alcun modo limitate: è quindi possibile avere un riscontro immediato concentrandosi su un ventaglio di dispositivi più o meno ampio utilizzati in azienda e… fuori dalle sue mura.