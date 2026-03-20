Guida online al referendum sulla giustizia: come e cosa si vota

In un’Italia spaccata in due tra quelli per il Sì e quelli per il No, alla vigilia del Referendum 2026 sulla giustizia l’importante è arrivare all’appuntamento preparati. Questo articolo super partes altro non è che una raccolta informazioni utili per chi desidera saperne di più e magari arrivare al seggio sapendo avendo ben chiaro cosa votare e perché.

Referendum 2026 sulla giustizia: tutto quello che c’è da sapere

La risorsa online da prendere come riferimento è quella istituzionale, lo speciale ospitato dal sito del Ministero dell’Interno. Lì, attraverso il sistema Eligendo, saranno pubblicati anche i dati aggiornati in tempo reale a proposito di affluenza e risultati. Le rilevazioni saranno effettuate alle ore 12:00, 19:00 e 23:00 di domenica 22 marzo e alle ore 15:00 di lunedì 23 marzo.

Come prima cosa: quando si vota? I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 7 marzo dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Si tratta di un referendum confermativo (e non abrogativo), dunque non è previsto il raggiungimento del quorum affinché la votazione sia considerata valida. Vincerà il Sì oppure il No in base al maggior numero di preferenze ottenute.

Il tema in oggetto è la legge costituzionale relativa alle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare . Il testo completo è disponibile nella Gazzetta Ufficiale, qui sotto un video riassuntivo piuttosto chiaro realizzato da Rai sulle novità della riforma.

Il testo interviene su sette articoli della costituzione che interessano l’organizzazione della magistratura, in particolare sulla divisione delle carriere (pubblico ministero e giudice) e sulla costituzione di un nuovo CSM (uno requirente e uno giudicante).

Questo il fac-simile della scheda. Sarà una sola, di colore verde. All’interno il quesito (riportato qui sotto) e le caselle su cui apporre una croce, per il Sì o per il No.

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106,

terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di

istituzione della Corte disciplinare”?

Per votare è necessario avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale (a breve dovrebbe arrivare nell’app IO). I cittadini con disabilità che non possono farlo in autonomia possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia (dev’essere iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune).