Guidare team e progetti digitali: il PM come leva strategica nell’era AI

Un progetto digitale può partire da una buona idea e arenarsi molto prima di arrivare al risultato. Le ragioni sono note: obiettivi che cambiano, competenze distribuite tra più team, scadenze strette, fornitori da coordinare, rischi sottovalutati. Oggi a queste variabili si aggiunge l’intelligenza artificiale, che mette a disposizione nuovi strumenti ma introduce anche nuove decisioni da prendere. È in questo scenario che il Project Management torna al centro, con un ruolo che va ben oltre il controllo di tempi e budget.

Il Project Manager deve sapere dove sta andando il progetto, capire quando il piano non regge più e mettere persone diverse nelle condizioni di lavorare sullo stesso obiettivo. Nei progetti digitali significa muoversi tra tecnologia, organizzazione e business, spesso senza poter contare su percorsi già definiti.

È il terreno sul quale si concentra il Major in Project Management del Master in Gestione delle Risorse Umane e dei Progetti di Luiss Business School, rivolto a laureandi e neolaureati e pensato per formare figure capaci di gestire e coordinare iniziative progettuali in organizzazioni pubbliche e private. Il programma dura 12 mesi e viene proposto in modalità full-time, on campus, nelle sedi di Roma e Milano.

Project Management e AI: gli strumenti cambiano, il progetto va comunque governato

L’intelligenza artificiale generativa sta entrando anche negli strumenti utilizzati per organizzare il lavoro. Può velocizzare alcune attività, aiutare nella gestione delle informazioni o offrire supporto nelle fasi di analisi. Il punto, per un Project Manager, è capire come inserirla all’interno di processi che hanno già vincoli precisi e conseguenze concrete.

Una pianificazione sbagliata resta una pianificazione sbagliata anche se viene prodotta più rapidamente.

Per questo il percorso non tratta l’AI come un argomento separato dal resto. Nel curriculum compare un modulo dedicato all’Artificial Intelligence per il PM, descritto nella documentazione del Master come un framework pratico e metodologico per integrare strumenti di Generative AI nei processi di Project Management. Attorno a questo tema rimangono le discipline che costituiscono la base del mestiere: Project Governance, Agile Project Management, gestione dei rischi, pianificazione, controllo, Contract Management, Change Management e Compliance Management.

È un’impostazione che riflette abbastanza bene ciò che accade nei progetti tecnologici. L’adozione di uno strumento nuovo raramente riguarda soltanto lo strumento. Cambiano procedure, responsabilità, modalità di lavoro e, in qualche caso, gli stessi obiettivi iniziali. Il Project Manager si trova quindi a fare da punto di raccordo tra chi sviluppa, chi prende le decisioni e chi dovrà utilizzare ciò che viene realizzato.

L’approccio Agile trova spazio proprio in questo contesto. Non come formula valida per qualsiasi progetto, ma come metodo da conoscere insieme a quello tradizionale, per capire quale impostazione sia più adatta al lavoro da svolgere. Lo stesso vale per il risk management: identificare prima i problemi possibili, valutarne l’impatto e preparare una risposta evita che la gestione del progetto diventi una sequenza di emergenze.

La componente tecnica, però, rappresenta solo una parte del lavoro. Il project management comprende anche attività legate al processo decisionale, al problem solving, alla gestione delle persone, alla negoziazione, alla comunicazione e alla trasformazione digitale. Sono competenze più difficili da misurare rispetto a un diagramma di Gantt, ma diventano estremamente concrete quando occorre prendere una decisione, risolvere un conflitto tra priorità o rimettere in carreggiata un gruppo di lavoro.

Dai satelliti alla mobilità aerea: il progetto diventa un caso reale

La parte più utile per capire come queste competenze vengano messe insieme arriva dalle challenge aziendali. Durante il Master gli studenti lavorano in gruppo su un problema proposto da un’azienda partner, con la supervisione di un tutor aziendale. Non si tratta quindi soltanto di analizzare un caso già concluso: occorre costruire una risposta progettuale a un’esigenza concreta.

Nel 2026 la challenge proposta da Thales Alenia Space Italia ha portato il Project Management dentro la Space Economy. Il lavoro era incentrato sul Critical Infrastructure Monitoring e prevedeva l’implementazione di un sistema satellitare coordinato tra Italia, Germania, Francia e Spagna. Tra gli scenari affrontati figurava il monitoraggio di aree remote esposte al rischio di incendi, con l’impiego dei dati satellitari a supporto dei soccorsi.

Qui la tecnologia era solo una parte del problema. Ai team è stato chiesto di costruire anche gli elementi manageriali del progetto, lavorando sulla Work Breakdown Structure, sulla pianificazione del budget e sull’analisi dei rischi.

Un anno prima il campo di applicazione era diverso. La challenge proposta da ENAC riguardava HyperTwin, piattaforma legata alla mobilità aerea innovativa. I gruppi hanno lavorato su più fronti: dallo sviluppo di un portale per coinvolgere nuovi partner, con attenzione a UX e integrazione con sistemi CRM, fino alla progettazione di workshop e alla definizione della HyperTwin Alliance, pensata per favorire collaborazione e condivisione di conoscenze nel settore.

Due progetti lontani tra loro, almeno in apparenza. In entrambi, però, la questione centrale è la stessa: prendere un obiettivo ampio, dividerlo in attività gestibili, individuare risorse e rischi, coordinare interlocutori differenti e arrivare a un risultato verificabile.

Ed è probabilmente questo il modo più concreto per leggere l’impatto dell’AI sul Project Management. Gli strumenti diventano più potenti e alcune attività possono essere accelerate, ma aumenta anche il numero delle possibilità tra cui scegliere. Qualcuno deve valutarle e inserirle in un progetto che abbia senso.

Dalla formazione alla certificazione

Il Major prevede anche la preparazione alla certificazione ISIPM-Base®, promossa dall’Istituto Italiano di Project Management. La preparazione e la partecipazione all’esame sono comprese nella quota di iscrizione. A questo si aggiungono il supporto del Career Service e il tirocinio curriculare, previsto nella parte conclusiva del percorso per mettere in pratica quanto affrontato durante la formazione e confrontarsi direttamente con figure professionali del settore.

La prossima edizione del Master parte il 26 ottobre 2026, sia a Roma sia a Milano.

Per chi guarda al Project Management come sbocco professionale, il cambiamento più rilevante non sta quindi nell’aggiungere “AI” alla lista delle competenze. Sta nell’imparare a gestire progetti nei quali tecnologie, persone e vincoli cambiano più in fretta di prima. Sapere usare gli strumenti conta. Sapere che cosa farne, e come portarli dentro un progetto reale, conta di più.

FAQ sul Major in Project Management di Luiss Business School A chi è rivolto il Major in Project Management di Luiss Business School? Il percorso è rivolto a laureandi e laureati che vogliono sviluppare competenze nella gestione e nel coordinamento di progetti. Il Master richiede una laurea di I o II livello oppure a ciclo unico. Come viene affrontata l’intelligenza artificiale nel percorso? Il curriculum comprende un modulo dedicato all’Artificial Intelligence per il Project Management, con un approccio pratico e metodologico all’integrazione degli strumenti di Generative AI nei processi di gestione dei progetti. L’AI viene quindi trattata insieme alle competenze tradizionali di pianificazione, governance, controllo e gestione del rischio. Quali competenze sviluppa il Major in Project Management? Il programma affronta Project Governance, Agile Project Management, Risk Management, pianificazione, monitoraggio e controllo, Contract Management, Change Management e Compliance Management. A queste competenze si affiancano attività dedicate a problem solving, decision making, people management, negoziazione e trasformazione digitale. Sono previste attività pratiche con aziende? Sì. Gli studenti partecipano a challenge basate su problemi reali proposti da aziende e istituzioni. Negli ultimi anni, per esempio, i partecipanti hanno lavorato su progetti legati alla Space Economy con Thales Alenia Space Italia e sulla mobilità aerea innovativa con ENAC. Il percorso prepara anche a una certificazione professionale? Sì. Il Major prevede la preparazione alla certificazione ISIPM-Base®, pensata per attestare le conoscenze fondamentali di Project Management. Il percorso include inoltre il supporto del Career Service e un tirocinio curriculare nella fase conclusiva del Master.

In collaborazione con Luiss Business School