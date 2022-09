Hacker diffondono malware tramite un'immagine del telescopio spaziale Webb

Secondo la società specializzata in sicurezza informatica Securonix, alcuni hacker hanno nascosto un codice malware in una copia di un’immagine scattata dal telescopio spaziale Webb.

L’azione specifica farebbe parte parte di una più ampia campagna di hacking denominata GO#WEBBFUSCATOR, dimostrando come i criminali informatici sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per ottenere nuove vittime.

Stando al vicepresidente della sezione Threat Research di Securonix, Oleg Kolesnikov, la campagna di hacking ha preso di mira persone provenienti da un po’ tutto il mondo. Di fatto, si tratta di un processo che comincia con un attacco phishing tramite mail, che porta al download dell’immagine scattata dal telescopio.

La stessa, contiene un codice malevolo che, all’apertura della foto, viene attivato. Anche in questo caso, il consiglio è di evitare di aprire allegati sospetti nelle e-mail ricevute. Altre soluzioni in ottica sicurezza come antivirus e una VPN sono fortemente consigliati.

Il malware presente in una foto del telescopio spaziale Webb e solo l’ultima di tanti metodi adottati dagli hacker

