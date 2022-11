Hacker nordcoreani prendono di mira organizzazioni europee: cosa sta succedendo?

Alcuni hacker nordcoreani stanno utilizzando una nuova versione della backdoor DTrack per attaccare delle organizzazioni in Europa e America Latina.

Come riportato da una ricerca di Kaspersky tramite un apposito report, le attività del suddetta backdoor hanno coinvolto Italia, Germania, Italia, Turchia e Svizzera così come India, Brasile, Arabia Saudita e Stati Uniti.

Le entità maggiormente colpite da questo tipo di attacco sarebbero enti governativi, istituti politici ma anche fornitori di servizi IT e di telecomunicazioni.

DTrack è una backdoor modulare, dotata di keylogger, snapper di screenshot e un sistema per recuperare la cronologia dei browser. A ciò si aggiungono anche altri strumenti che lo rendono particolarmente temuto.

Nonostante gli attacchi abbiano colpito organizzazioni piuttosto importanti, non è detto che la backdoor possa prendere di mira anche gli utenti comuni. Proprio per questo motivo, è bene adottare tutte le precauzioni del caso.

La backdoor DTrack può essere una minaccia anche per il tuo computer: come proteggerti?

Il malware di cui stiamo parlando agisce in maniera subdola, confondendo anche gli utenti più esperti usando file .exe con nomi che sembrano legittimi.

A livello pratico dunque, la prudenza non basta. Affidarsi a strumenti specifici come Kaspersky Internet Security è un ottimo modo per tutelare la propria macchina, evitando infezioni di questo tipo.

Stiamo parlando di una soluzione che permette di navigare online, facendo shopping e chattando con amici/familiari senza alcun tipo di stress. L’antivirus integrato, permette infatti di rilevare e bloccare sul nascere la pressoché totalità di minacce malware.

La suite in questione però, va ben oltre. Si parla, tra le tante funzioni, di una VPN integrata con un massimo di 300 MB di traffico giornaliero, di un sistema per criptare i pagamenti online e di un’utility per proteggere la webcam da intromissioni esterne.

Un pacchetto completo a 360 gradi dunque, che tra le altre cose è attualmente soggetto a una promozione alquanto allettante. Si parla infatti di uno sconto del 58% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che Kaspersky Internet Security è attualmente disponibile per soli 20,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.