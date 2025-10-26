 Hacker, phishing e truffe online: ecco perché serve AVG, oggi al 60% in meno
Navigare online senza protezione è come lasciare la porta di casa spalancata. Scopri le offerte AVG con sconto del 60% e proteggi i tuoi dati da hacker.
Sicurezza Antivirus
Oggi basta un clic sbagliato per ritrovarsi con il PC bloccato da un ransomware o la carta di credito clonata. In vacanza, in viaggio di lavoro o semplicemente connesso da un bar con Wi-Fi pubblico, i tuoi dati personali sono sempre nel mirino: foto, documenti, password, numeri di carte… tutto può finire nelle mani sbagliate in pochi secondi. Ecco perché serve una protezione solida, facile da usare e sempre attiva.
In poche parole: serve AVG. Oggi al suo prezzo minimo storico.

AVG: la barriera che ti difende mentre navighi

Con AVG non devi più preoccuparti di truffe, virus o siti sospetti.
Il software lavora in silenzio dietro le quinte, bloccando qualsiasi minaccia prima ancora che tu te ne accorga. In questo momento, puoi approfittare di uno sconto del 60% sui due pacchetti più completi.

AVG Internet Security

Protegge i tuoi dispositivi da:

  • virus, trojan e malware di ogni tipo

  • ransomware che bloccano i tuoi file

  • siti di phishing e link truffaldini

  • reti Wi-Fi non sicure

Prezzo in offerta: 3,13€ al mese (37,60€ per 12 mesi, invece di 93,99€)

AVG Ultimate

Tutto ciò che include Internet Security, più una suite completa per chi vuole il massimo:

  • AVG TuneUp, per liberare spazio e velocizzare il computer

  • AVG Secure VPN, per navigare in totale anonimato e protezione

  • AVG AntiTrack, per evitare che gli inserzionisti ti seguano ovunque online

Prezzo in offerta: 4,33€ al mese (51,99€ per 12 mesi, invece di 129,99€)

Molti pensano “a me non capiterà mai”, ma la realtà è diversa. Ogni giorno vengono creati milioni di nuovi malware, e anche una semplice e-mail apparentemente innocua può nascondere una minaccia. AVG ti difende 24 ore su 24, ovunque tu sia. I truffatori online non dormono mai: si evolvono, cambiano tattiche e cercano sempre nuove vie per entrare nei tuoi dispositivi. Approfitta subito dell’offerta a tempo limitato e risparmia il 60%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ott 2025

26 ott 2025
