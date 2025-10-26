Hacker, phishing e truffe online: ecco perché serve AVG, oggi al 60% in meno

Oggi basta un clic sbagliato per ritrovarsi con il PC bloccato da un ransomware o la carta di credito clonata. In vacanza, in viaggio di lavoro o semplicemente connesso da un bar con Wi-Fi pubblico, i tuoi dati personali sono sempre nel mirino: foto, documenti, password, numeri di carte… tutto può finire nelle mani sbagliate in pochi secondi. Ecco perché serve una protezione solida, facile da usare e sempre attiva.
In poche parole: serve AVG. Oggi al suo prezzo minimo storico.
AVG: la barriera che ti difende mentre navighi
Con AVG non devi più preoccuparti di truffe, virus o siti sospetti.
Il software lavora in silenzio dietro le quinte, bloccando qualsiasi minaccia prima ancora che tu te ne accorga. In questo momento, puoi approfittare di uno sconto del 60% sui due pacchetti più completi.
AVG Internet Security
Protegge i tuoi dispositivi da:
-
virus, trojan e malware di ogni tipo
-
ransomware che bloccano i tuoi file
-
siti di phishing e link truffaldini
-
reti Wi-Fi non sicure
Prezzo in offerta: 3,13€ al mese (37,60€ per 12 mesi, invece di 93,99€)
AVG Ultimate
Tutto ciò che include Internet Security, più una suite completa per chi vuole il massimo:
-
AVG TuneUp, per liberare spazio e velocizzare il computer
-
AVG Secure VPN, per navigare in totale anonimato e protezione
-
AVG AntiTrack, per evitare che gli inserzionisti ti seguano ovunque online
Prezzo in offerta: 4,33€ al mese (51,99€ per 12 mesi, invece di 129,99€)
Molti pensano “a me non capiterà mai”, ma la realtà è diversa. Ogni giorno vengono creati milioni di nuovi malware, e anche una semplice e-mail apparentemente innocua può nascondere una minaccia. AVG ti difende 24 ore su 24, ovunque tu sia. I truffatori online non dormono mai: si evolvono, cambiano tattiche e cercano sempre nuove vie per entrare nei tuoi dispositivi. Approfitta subito dell’offerta a tempo limitato e risparmia il 60%.