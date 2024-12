Hai bisogno di un sito web? Scopri l’offerta Hostinger per la Cyber Week

Aprire un sito web o gestirne uno già online richiede l’attenzione costante a diversi elementi. Non solo la pubblicazione di contenuti di qualità, l’ottimizzazione per i motori di ricerca o la loro promozione sui social. C’è un aspetto che li coinvolge tutti e che spesso viene sottovalutato: il server che ospita il sito. Dalla qualità del server dipendono infatti la stabilità del sito, la sua accessibilità, la velocità di caricamento delle pagine e la qualità dell’esperienza di navigazione degli utenti. Per questo non è possibile trascurare la scelta dell’hosting, lo spazio sul quale si trovano i siti web. L’offerta prevista da Hostinger per la Cyber Week è davvero interessante, sia dal punto di vista economico che tecnico. Approfitta subito dell’85% di sconto!

L’offerta di Hostinger per la creazione e la gestione professionale dei siti web

Con la Cyber Week Hostinger prolunga l’offerta avviata con il Black Friday e offre il servizio di hosting e quello del website builder a un prezzo clamoroso: 1,95€ al mese con tre mesi gratuiti. Con questa offerta complessivamente si ottiene uno sconto dell’85% che dà diritto al dominio gratuito, l’eventuale migrazione gratuita e un’assistenza dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Oltre alla formula soddisfatti o rimborsati in 30 giorni, Hostinger è uno dei migliori servizi di hosting in circolazione anche per la varietà dell’offerta prevista. Tre i piani cui fare riferimento, tutti in promozione per la Cyber Week:

Premium – 1,95€ al mese – 85% di sconto

Business – 2,95€ al mese – 80% di sconto

Cloud Startup – 7,99€ al mese – 60% di sconto

Per chi vuole creare siti web Hostinger mette a disposizione un’offerta completa basata sul servizio di hosting e quelli di website builder integrato. A differenza di altre offerte nelle quali i due servizi non sono integrati, Hostinger assicura una realtà più professionale con una soluzione tutto-in-uno capace di velocizzare il lancio del proprio sito web e rendendolo facilmente scalabile con il passare del tempo.

Creare un sito web da 0 o gestirne uno già esistente con Hostinger, non è mai stato così facile, veloce, sicuro, comodo e conveniente.