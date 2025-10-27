 Hai comprato un nuovo iPhone? Per te un gradito regalo di 3 mesi
Ecco la promozione che permete di ricevere tre mesi gratis di accesso alla piattaforma streaming Apple TV.
Ecco la promozione che permete di ricevere tre mesi gratis di accesso alla piattaforma streaming Apple TV.

Nelle ultime settimane le vendite di iPhone sono aumentate in maniera esponenziale, complice l’uscita dei nuovi modelli e il calo di prezzo fatto registrare dagli iPhone appartenenti alle precedenti generazioni. Pochi sanno, però, che l’acquisto di un nuovo iPhone consenta di sfruttare un’interessante promozione con tanto di regalo di tre mesi.

Acquistando infatti un nuovo iPhone, indipendentemente dal negozio o store che si scelga, si ha diritto a riscattare tre mesi gratis di Apple TV, la piattaforma streaming video della casa di Cupertino che continua a stupire per la qualità dei suoi contenuti, come testimoniano titoli di grande successo come Slow Horses, Scissione e Ted Lasso.

apple tv 3 mesi gratis

Come riscattare 3 mesi gratis di Apple TV

Per riscattare tre mesi gratis di servizio di Apple TV occorre acquistare un dispositivo Apple e attivare l’offerta entro 90 giorni. I dispositivi idonei alla prova gratuita di tre mesi sono un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac o una nuova Apple TV. Una volta acquistato il prodotto desiderato, occorre accendere il device ed effettuare l’accesso al proprio ID Apple. Ora non resta che aprire l’app Apple TV: se i passaggi sono stati eseguiti fin qui correttamente, l’applicazione restituirà da subito un messaggio contenente l’offerta di tre mesi gratis. In caso contrario, l’offerta dovrebbe comparire nel tab Apple TV+. Fatto questo, per avviare la prova gratuita basterà selezionare Ricevi 3 mesi gratis.

L’offerta è rivolta ai nuovi clienti Apple TV. Nel caso non si abbia in mente di acquistare un nuovo dispositivo idoneo alla promo, si può sempre richiedere la prova gratuita di sette giorni con accesso completo. Al termine del periodo di prova il prezzo passerà in automatico a 9,99 euro al mese, con la possibilità però di disdire in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
27 ott 2025
