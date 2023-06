Hai disdetto Netflix? Ritornaci con Sky e ricevi anche un buono Amazon

Se, come tanti, hai disdetto Netflix a causa delle nuove restrizioni che ti hanno impedito di condividere l’abbonamento con amici o parenti al di fuori del tuo nucleo familiare, abbiamo una notizia che ti farà sorridere.

Sky ha preparato un’offerta esclusiva che ti permetterà di tornare nel mondo di Netflix, goderti i tuoi show preferiti e persino risparmiare! E non è tutto: riceverai anche un generoso buono regalo Amazon.it da 75 euro. La promozione include il pacchetto Sky TV con Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30.

Come funziona l’offerta Sky per avere Netflix e un buono Amazon da 75 euro

Con il pacchetto Sky TV, avrai accesso a un’ampia gamma di contenuti imperdibili. Le produzioni Sky Original ti lasceranno senza fiato, le serie TV italiane e internazionali ti coinvolgeranno in avventure emozionanti e gli spettacoli per tutta la famiglia renderanno le serate ancora più divertenti. Inoltre, potrai esplorare un intero universo di documentari che ti faranno scoprire nuovi orizzonti. E non dimentichiamo le news dall’Italia e dal mondo, per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che accade.

Ma la vera sorpresa, appunto, è Netflix, che è incluso nel pacchetto! Avrai accesso a una vasta libreria di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Puoi utilizzare il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per rivivere l’emozione di guardare le tue serie preferite. Il piano Base di Netflix ti garantisce una qualità di visione in HD 720p su uno schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. E se desideri ancora di più, potrai passare al piano Netflix Premium in qualsiasi momento.

Sky ha pensato inoltre ad regalo speciale per te. Con l’offerta, riceverai un fantastico buono regalo Amazon.it del valore di 75 euro. Potrai utilizzarlo per acquistare ciò che desideri su Amazon, soddisfacendo i tuoi desideri o facendo un regalo speciale a te stesso o a qualcun altro.

Per approfittare di questa straordinaria offerta, basta seguire pochi e semplici passaggi. Acquistare Sky Q direttamente online e scegliere il pacchetto Intrattenimento plus base, che include Sky TV e Netflix. Attiva il tuo abbonamento entro il 30 giugno 2023 e riceverai una mail entro l’11 settembre 2023 con tutte le istruzioni su come ricevere il tuo meraviglioso buono regalo Amazon.it da 75 euro.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di tornare a goderti Netflix, risparmiare e ricevere un fantastico bonus di shopping su Amazon. Sottoscrivi subito l’offerta Sky e fai il tuo trionfante ritorno nel mondo dell’intrattenimento, con un occhio di riguardo per il tuo portafoglio. Non aspettare oltre, questa offerta esclusiva potrebbe scadere presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.