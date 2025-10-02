Hai installato Android? Ecco lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto prima

Se hai dispositivi con installato come sistema operativo Android la tua vita può cambiare drasticamente. Infatti, Kaspersky, azienda leader in sicurezza informatica e privacy, ha lanciato una nuova funzione all’interno della sua app mobile per Android. Si chiama Notification Protection ed è lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto prima.

Questo strumento anti-phishing monitora le notifiche dei sistemi di messaggistica e degli SMS. Quando è attivo individua e rimuove i link pericolosi e sospetti nelle notifiche dei dispositivi mobili. In questo modo sarai protetto dai tentativi di phishing. Kaspersky ha dichiarato che sono già 166 mila utenti ad aver attivato Notification Protection con risultati molto interessanti.

“Ogni anno assistiamo a un aumento del numero di attacchi di phishing e truffe. I cybercriminali utilizzano attivamente nuovi canali, rendendo le truffe più mirate e difficili da riconoscere“, ha commentato Marina Titova, Vicepresidente, Consumer Business di Kaspersky. “È molto comune perdere la concentrazione durante la lettura dei messaggi e cliccare su link dannosi, diventando così vittime dei truffatori“.

Perché Notification Protection per Android è efficace contro le truffe

“Ora gli utenti possono sfruttare al massimo le comunicazioni tramite messenger e navigare senza temere di imbattersi in link di phishing, nemmeno tramite le notifiche“, ha spiegato Titova circa questa nuova funzionalità contro le truffe. “La protezione anti-phishing aggiuntiva è un’altra importante tappa nella salvaguardia di ogni aspetto della vita digitale dei nostri clienti“.

Il sistema di rilevamento del phishing di Kaspersky agisce attraverso una protezione multilivello, garantendo che ogni link aperto dall’utente sia sicuro.

Installando Notification Protection ottieni una navigazione sicura che controlla gli URL e ti avvisa della presenza di potenziali siti di phishing nel browser.

Inoltre, puoi godere di una messaggistica sicura. Infatti, questo nuovo scudo contro le truffe rileva i link dannosi nelle app di messaggistica e mostra un avviso popup direttamente all’interno dell’app per la massima visibilità e per una sicurezza senza rischi.

Infine, hai anche una protezione delle notifiche. Questo sistema analizza le notifiche in arrivo su tutte le app, inclusi anche i servizi di messaggistica e gli SMS, identificando e rimuovendo eventuali link pericolosi e sospetti prima che tu apra l’app.