 Hai installato Android? Ecco lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto prima
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hai installato Android? Ecco lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto prima

Hai installato Android sui tuoi dispositivi? Scopri lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto avere prima per proteggerti.
Hai installato Android? Ecco lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto prima
Sicurezza
Hai installato Android sui tuoi dispositivi? Scopri lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto avere prima per proteggerti.
Freepik

Se hai dispositivi con installato come sistema operativo Android la tua vita può cambiare drasticamente. Infatti, Kaspersky, azienda leader in sicurezza informatica e privacy, ha lanciato una nuova funzione all’interno della sua app mobile per Android. Si chiama Notification Protection ed è lo scudo segreto contro le truffe che avresti voluto prima.

Scegli Kapersky per proteggere il tuo dispositivo

Questo strumento anti-phishing monitora le notifiche dei sistemi di messaggistica e degli SMS. Quando è attivo individua e rimuove i link pericolosi e sospetti nelle notifiche dei dispositivi mobili. In questo modo sarai protetto dai tentativi di phishing. Kaspersky ha dichiarato che sono già 166 mila utenti ad aver attivato Notification Protection con risultati molto interessanti.

Ogni anno assistiamo a un aumento del numero di attacchi di phishing e truffe. I cybercriminali utilizzano attivamente nuovi canali, rendendo le truffe più mirate e difficili da riconoscere“, ha commentato Marina Titova, Vicepresidente, Consumer Business di Kaspersky. “È molto comune perdere la concentrazione durante la lettura dei messaggi e cliccare su link dannosi, diventando così vittime dei truffatori“.

Perché Notification Protection per Android è efficace contro le truffe

Ora gli utenti possono sfruttare al massimo le comunicazioni tramite messenger e navigare senza temere di imbattersi in link di phishing, nemmeno tramite le notifiche“, ha spiegato Titova circa questa nuova funzionalità contro le truffe. “La protezione anti-phishing aggiuntiva è un’altra importante tappa nella salvaguardia di ogni aspetto della vita digitale dei nostri clienti“.

Il sistema di rilevamento del phishing di Kaspersky agisce attraverso una protezione multilivello, garantendo che ogni link aperto dall’utente sia sicuro.

Installando Notification Protection ottieni una navigazione sicura che controlla gli URL e ti avvisa della presenza di potenziali siti di phishing nel browser.

Inoltre, puoi godere di una messaggistica sicura. Infatti, questo nuovo scudo contro le truffe rileva i link dannosi nelle app di messaggistica e mostra un avviso popup direttamente all’interno dell’app per la massima visibilità e per una sicurezza senza rischi.

Infine, hai anche una protezione delle notifiche. Questo sistema analizza le notifiche in arrivo su tutte le app, inclusi anche i servizi di messaggistica e gli SMS, identificando e rimuovendo eventuali link pericolosi e sospetti prima che tu apra l’app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Kaspersky

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN senza limiti con 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere ad ottobre 2025

VPN senza limiti con 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere ad ottobre 2025
Proteggi la tua privacy online e rimani anonimo: TotalVPN è in sconto dell'80%

Proteggi la tua privacy online e rimani anonimo: TotalVPN è in sconto dell'80%
Backdoor iCloud: nuova richiesta ad Apple in UK

Backdoor iCloud: nuova richiesta ad Apple in UK
Sessioni rubate, cookie venduti: ecco come NordVPN ti avverte prima che sia troppo tardi

Sessioni rubate, cookie venduti: ecco come NordVPN ti avverte prima che sia troppo tardi
VPN senza limiti con 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere ad ottobre 2025

VPN senza limiti con 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere ad ottobre 2025
Proteggi la tua privacy online e rimani anonimo: TotalVPN è in sconto dell'80%

Proteggi la tua privacy online e rimani anonimo: TotalVPN è in sconto dell'80%
Backdoor iCloud: nuova richiesta ad Apple in UK

Backdoor iCloud: nuova richiesta ad Apple in UK
Sessioni rubate, cookie venduti: ecco come NordVPN ti avverte prima che sia troppo tardi

Sessioni rubate, cookie venduti: ecco come NordVPN ti avverte prima che sia troppo tardi
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti