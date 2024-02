Hai perso l'occasione con Bitcoin ed Ethereum? Questo token potrebbe avere il potenziale per superarli

Un nuovo token DeFi, Pullix, è entrato nel mercato delle cripto con il potenziale per superare Bitcoin ed Ethereum. Gli analisti credono che la connessione di Pullix con altri mercati, oltre alle criptovalute, sarà un catalizzatore principale per il suo aumento di prezzo.

Prezzo di Bitcoin (BTC) in aumento del 16%

Bitcoin (BTC) è la moneta più grande nel mercato delle cripto e ha mantenuto quella posizione nell’ultimo decennio. Secondo CoinMarketCap, è una delle monete con il prezzo più alto con una capitalizzazione di mercato superiore a 900 miliardi di dollari.

Nel novembre 2021, la criptovaluta di punta è salita fino a un picco di $68,789.63 al culmine della corsa al rialzo del mercato delle cripto. Sfortunatamente, la pressione ribassista si è insediata, e Bitcoin ora è scambiato nella fascia di prezzo di $42,317.55 – $46,324.98 in febbraio 2024.

Il prezzo di Bitcoin è aumentato del 16,1% e del 7,7% nell’ultimo mese e nella scorsa settimana. Ha anche aumentato il suo guadagno da inizio anno al 104,5%, segno di una pressione rialzista nel mercato.

Un catalizzatore principale per l’aumento del prezzo potrebbe essere l’incremento nell’accumulo da parte di balene per Bitcoin e l’aumentata adozione di Bitcoin ETF. Tuttavia, gli analisti sono ottimisti su Bitcoin nel raggiungere un nuovo massimo storico prima della fine del 2024.

Aumento di Ethereum (ETH) in previsione dell’approvazione dell’ETF Ethereum spot

Ethereum (ETH) è il secondo token più grande per capitalizzazione di mercato e la più grande altcoin. Il prezzo di Ethereum attualmente fluttua nella fascia di prezzo di $2,279.43 – $2,461.85.

Dati da CoinMarketCap hanno mostrato un aumento del 6,3% e dell’11,9% nei 7 giorni e 14 giorni, rispettivamente. Questo recente rally dei prezzi arriva in mezzo all’ultimo aggiornamento di Ethereum in preparazione per l’upgrade Decun.

Inoltre, la quantità di Ethereum messo in stake ha anche raggiunto un traguardo di 30 milioni. Questo segnala un’alta fiducia tra gli investitori, che ha ridotto la pressione di vendita nel mercato.

Attualmente, investitori e analisti di mercato attendono il verdetto della SEC statunitense il 23 maggio riguardo l’ETF Ethereum spot. Gli analisti hanno previsto che l’approvazione sarebbe un catalizzatore principale per un aumento di prezzo per l’altcoin. Di conseguenza, hanno previsto un potenziale rally a $5,000 dopo l’approvazione degli ETF Ethereum spot.

Pullix (PLX) raccoglie oltre $5M dalla prevendita mentre gli investitori accorrono

L’ICO di cripto di Pullix (PLX) è stato uno degli argomenti più caldi nello spazio delle cripto, attirando oltre $5 milioni, dimostrando un forte interesse e fiducia degli investitori nel progetto DeFi. Questa piattaforma è unica in quanto è uno scambio ibrido che offre una vasta gamma di altri asset oltre alle criptovalute per il trading.

Azioni, indici, materie prime, equità, ETF e coppie di valute saranno tutti disponibili sullo scambio ibrido. Gli utenti hanno ora l’opportunità di assemblare un portafoglio vario. Il progetto DeFi offre anche una varietà di opportunità di reddito passivo, inclusi staking, yield farming e divertenti giveaway di premi, oltre al trading.

Pullix utilizzerà anche un approccio di scambio non custodiale per garantire che gli investitori mantengano il controllo diretto sui loro fondi. Ciò migliorerà la trasparenza e la fiducia riducendo il rischio relativo alla gestione da parte di terzi.

Il token PLX offre attualmente un prezzo allettante di $0.10 durante la settima fase della sua prevendita, con un incentivo aggiuntivo del 10% per coloro che acquistano in anticipo. Pullix è stato considerato dagli esperti come un top ICO di cripto per le sue caratteristiche e protocolli di sicurezza.

Nei primi settanta giorni dal lancio del progetto, si prevede un potenziale aumento di valore. Quindi, ora è il momento migliore per sfruttare questo potenziale progetto cripto da blue chip.

Considerazioni finali

Sebbene Bitcoin ed Ethereum siano due delle monete più grandi nello spazio delle cripto, gli analisti sono ottimisti sul token DeFi, Pullix, per eclissarli entrambi. Secondo Baby Pips, il mercato forex è il singolo mercato più grande al mondo e ha un volume di trading giornaliero di $7,6 trilioni.

Questo è solo uno dei mercati a cui Pullix darà esposizione agli investitori. Tali grandi volumi di trading che entrano nello scambio Pullix aiuteranno a spingere il valore del suo token nativo in alto nelle classifiche.

