Hai sottoscritto una nuova offerta Luce e Gas? Attenzione, potrebbero truffarti

Se hai sottoscritto o stai sottoscrivendo una nuova offerta di Luce e Gas devi fare molta attenzione perché potrebbero truffarti. La denuncia arriva da Federconsumatori che ha scoperto una nuova tecnica molto insidiosa: “Dopo aver chiuso il contratto, un terzo gestore si spaccia per quello nuovo“. Come avviene nello specifico?

Grazie all’associazione di difesa dei consumatori conosciamo anche il modus operandi di questi call center truffaldini. Come spiegato da Federconsumatori, si tratta di “un’escalation di comportamenti scorretti nel processo di switching, il cambio di gestore nel mercato libero dell’energia“.

Filomena Acquafredda, responsabile Energia di Federconsumatori Modena, ha raccontato cosa sta succedendo a molti consumatori: “Dopo aver chiesto il passaggio a un nuovo fornitore, sono stati contattati da presunti operatori che, spacciandosi per incaricati del nuovo gestore, affermavano che l’offerta sottoscritta non era più disponibile, oppure che il passaggio era stato rifiutato. Il tutto per proporre un’alternativa, ovviamente meno vantaggiosa“.

Luce e Gas: i pericoli delle nuove truffe e come difendersi

Queste nuove truffe legate a contratti di Luce e Gas nascondono pericoli sottili. La Acquafredda ha spiegato: “Chi ci chiama è già in possesso dei nostri dati anagrafici, dei codici dell’utenza elettrica o gas, e spesso anche dell’offerta firmata. In alcuni casi i consumatori ci hanno detto che gli venivano forniti riferimenti precisi al contratto in fase di attivazione. Questo significa che c’è una fuga di dati, o peggio ancora, uno scambio sistematico di informazioni che non dovrebbe avvenire“.

Inoltre, a preoccupare è anche un altro aspetto da non sottovalutare: le prede preferite da questi “criminali”. Si tratta dei soggetti più fragili come anziani e utenti medi che non conoscono le dinamiche digitali o telefoniche.

Infatti, Acquafredda ha specificato: “Dopotutto il sistema è misto: prima il contatto vocale, poi arrivano link o codici via Sms ed email. Ma spesso chi chiama non è chi ha mandato il contratto. E chi firma, non sempre sa cosa ha davvero sottoscritto“.

Cosa fare per difendersi da queste truffe? Arera ha pubblicato alcuni consigli per proteggersi dai call center di Luce e Gas. Federconsumatori ricorda che è fondamentale accertarsi di chi c’è dietro queste pratiche, da dove arrivano i dati in loro possesso e chi li diffonde e con quali autorizzazioni. Acquafredda ha dichiarato: “Ci aspettiamo l’apertura di un’indagine vera, con responsabilità e sanzioni“.