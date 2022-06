Hai un monopattino elettrico? Devi fare questa aggiunta ORA (Amazon)

Se un tempo il massimo era la Vespa, ormai il monopattino elettrico ha presa di gran lunga il posto di quel bellissimo scooter che tutti abbiamo amato. Questi dispositivi hanno invaso le città e con il bonus mobilità o con un’altra scusa anche tu hai ceduto, hai fatto bene.

Utilizzarlo per spostarti è un gioco da ragazzi, si porta sui mezzi in una mossa e ti permette di evitare tutto quel traffico che ora, in estate, è sinonimo di sauna in auto. Ancora, però, non puoi dire di starlo sfruttando al meglio perché ti manca un gadget essenziale.

Si tratta di una borsa da agganciare sotto al manubrio, iper resistente e che ti permette di mettere al sicuro tutto quello che vuoi mentre cammini in giro. Quanto la paghi? Su Amazon appena 22,99€ quindi completa l’acquisto al volo.

Borsa per monopattino elettrico: niente più paura di perdere qualcosa

Un po’ la strada non asfaltata da tempo, un po’ i ciottoli per terra… avere l’ansia di perdere qualcosa mentre sei sul tuo monopattino elettrico non penso che sia così assurda. Io, ad esempio, non smetterei mai di toccarmi le tasche rischiando di finire a far parte del mantello stradale in 0.2 secondi.

Con questa borsa non puoi avere dubbi perché sebbene sembri piccola, dentro ci sta di tutto, portafogli, smartphone, chiavi, schede, carte, wearable e così via (in totale la capienza è di 2L). La agganci sotto al manubrio e non si muove e se proprio vuoi saperla, è iper resistente.

Ovviamente è anche impermeabile così non rischi di rovinare niente e non ti intralcia minimamente quando richiudi il tuo mezzo di trasporto.

Cosa ne pensi? Secondo me un’aggiunta che prima o poi dovrai fare quindi approfitta dubito del piccolo prezzo su Amazon, questo gadget per il tuo monopattino elettrico diventa tuo con soli 22,99€. Le spedizioni, se hai Prime attivo sul tuo account, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.