Half-Life 3 esiste ed è in fase di test? Il rumor

Half-Life 3 è forse il più celebre tra i giochi mai realizzati, ma per i fan della serie potrebbe essersi appena accesa una nuova speranza. Il canale Gabe Follower su YouTube, noto per le sue analisi relative al mondo Valve, ha pubblicato un video in cui fa riferimento addirittura a una fase di test già avviata internamente, coinvolgendo i dipendenti e i loro parenti più stretti.

Valve ha dato il via al test di Half-Life 3?

C’è anche il nome in codice che identificherebbe il progetto: HLX. Si tratta ovviamente di un rumor e come tale va considerato, in mancanza di conferme (o di smentite) ufficiali. Di seguito il filmato in questione.

Quella di Half-Life 3 è una storia lunga 20 anni, che affonda le sue radici nell’ormai lontano 2004, subito dopo la pubblicazione del secondo capitolo. Una vicenda ricca di aneddoti e curiosità, che vale la pena conoscere. Consigliamo la lettura dell’approfondimento di PC Gamer pubblicato lo scorso anno.

La fase di sviluppo è stata confermata solo un decennio più tardi, tra il 2013 e il 2014, salvo poi essere abbandonata. All’epoca, l’intenzione di Valve era quella di creare un titolo caratterizzato dalla generazione procedurale dei livelli e da un approccio simile a quello adottato con la serie Left 4 Dead (sempre realizzata dalla stessa software house), così da assicurare al giocatore un’esperienza diversa a ogni partita. Il team si occupò anche delle scansioni facciali dell’attore Frank Sheldon, già impiegato in HL2 per il personaggio di G-Man. Ciò che accadde poi è ben noto: il perfezionamento del motore Source 2 non è mai giunto a conclusione e l’intero progetto è stato accantonato.

Chissà che i buoni riscontri ottenuti dal capitolo Alyx per la realtà virtuale, lanciato nel 2020, non abbiano convinto Gabe Newell a tornare sulla propria decisione e a ripescare dal cestino la bozza di HL3. Ne sapremo di più con l’arrivo del nuovo anno?