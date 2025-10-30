-74% e 3 mesi extra per il Black Friday di NordVPN

Siamo alla vigilia di Halloween, ma per NordVPN è già iniziata la stagione del Black Friday: è infatti disponibile un’offerta con il 74% di sconto e 3 mesi gratis per chi decide di attivare l’abbonamento biennale. Non è necessario attendere fine novembre per approfittare della promozione. Fallo subito, risparmia e naviga anonimo fino all’inizio del 2028.

Il Black Friday di NordVPN è già iniziato

Con una spesa davvero contenuta propone l’accesso completo al pacchetto che, oltre alla VPN premium e globale (più di 8.400 server distribuiti in 165 location), include funzionalità avanzate per la sicurezza online. Ci sono ad esempio la tecnologia Threat Protection Pro che tiene lontani i malware anche facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, un gestore delle password, il blocco automatico delle pubblicità e del tracciamento per una tutela della privacy senza compromessi e molto altro ancora. Ti ricordiamo che puoi utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea. Trovi tutte le altre informazioni sul sito ufficiale.

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, a seconda delle tue esigenze e attiva l’abbinamento biennale con prezzi da soli 2,99 euro al mese, grazie all’offerta per il Black Friday di NordVPN. C’è anche la possibilità di richiedere eventualmente un rimborso entro 30 giorni.

Le caratteristiche che abbiamo già elencato sono solo alcune di quelle incluse. È una vera e proprio soluzione all-in-one che comprende anche il Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account e l’assicurazione Cyber che copre i danni causati da frodi online e furti di identità (fino a un massimo di 5.000 euro). La ciliegina sulla torta è rappresentata da 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud: ti permetterà di avere i tuoi contenuti sempre a portata di mano, ovunque.