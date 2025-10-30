 -74% e 3 mesi extra per il Black Friday di NordVPN
È già online l'offerta di NordVPN per il Black Friday: 74% di sconto e 3 mesi extra gratis per navigare anonimo e protetto fino al 2028.
Siamo alla vigilia di Halloween, ma per NordVPN è già iniziata la stagione del Black Friday: è infatti disponibile un’offerta con il 74% di sconto e 3 mesi gratis per chi decide di attivare l’abbonamento biennale. Non è necessario attendere fine novembre per approfittare della promozione. Fallo subito, risparmia e naviga anonimo fino all’inizio del 2028.

Attiva l’offerta di NordVPN

Il Black Friday di NordVPN è già iniziato

Con una spesa davvero contenuta propone l’accesso completo al pacchetto che, oltre alla VPN premium e globale (più di 8.400 server distribuiti in 165 location), include funzionalità avanzate per la sicurezza online. Ci sono ad esempio la tecnologia Threat Protection Pro che tiene lontani i malware anche facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, un gestore delle password, il blocco automatico delle pubblicità e del tracciamento per una tutela della privacy senza compromessi e molto altro ancora. Ti ricordiamo che puoi utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea. Trovi tutte le altre informazioni sul sito ufficiale.

L'offerta di NordVPN per il Black Friday

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, a seconda delle tue esigenze e attiva l’abbinamento biennale con prezzi da soli 2,99 euro al mese, grazie all’offerta per il Black Friday di NordVPN. C’è anche la possibilità di richiedere eventualmente un rimborso entro 30 giorni.

Attiva l’offerta di NordVPN

Le caratteristiche che abbiamo già elencato sono solo alcune di quelle incluse. È una vera e proprio soluzione all-in-one che comprende anche il Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account e l’assicurazione Cyber che copre i danni causati da frodi online e furti di identità (fino a un massimo di 5.000 euro). La ciliegina sulla torta è rappresentata da 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud: ti permetterà di avere i tuoi contenuti sempre a portata di mano, ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

