Halloween su Disney+: Boogeyman, Appendage e non solo

Due nuove uscite su Disney+ a tema horror, giusto per iniziare a scaldare l’atmosfera in vista dell’appuntamento con Halloween. Entrambi film usciti in sala nel 2023, sono The Boogeyman e Appendage. Inoltre, ancora per pochi giorni è possibile attivare un abbonamento annuale al prezzo di otto mesi, garantendosi un forte risparmio.

The Boogeyman, Appendage e horror su Disney+ per Halloween

Partiamo da The Boogeyman. Metterà alla prova la tenuta dei vostri nervi con una storia nata dal genio di Stephen King. La durata è 1 ora e 39 minuti, il rating 16+. Di seguito la sinossi e il trailer. Lo trovi in streaming sulla piattaforma.

Terrificante thriller horror, frutto della mente di Stephen King, racconta di un terapeuta, che cerca di superare la recente morte della moglie, madre delle sue due figlie. Un paziente in cerca di aiuto si presenta inaspettatamente a casa loro, lasciando dietro di sé un’entità soprannaturale che è a caccia di famiglie per nutrirsi delle loro sofferenze.

Appendage, invece, vede la sua protagonista fare i conti con le conseguenze inattese di uno stress cresciuto fino a oltrepassare i livelli di guardia. La pellicola dura 1 ora e 35 minuti, anche in questo caso è 16+ e la puoi vedere su Disney+. Il trailer di seguito è in inglese, ma sulla piattaforma c’è il doppiaggio in italiano.

Dopo aver raggiunto un punto di rottura, i pensieri interiori di Hannah si materializzano in una creatura mostruosa che minaccia di sconvolgere la sua vita.

E se ancora non ne hai abbastanza, c’è la collezione di Halloween che raccoglie alcuni dei migliori contenuti a tema in streaming sulla piattaforma.

Come anticipato in apertura, grazie a un’offerta speciale, è possibile attivare un abbonamento annuale a Disney+ approfittando di un forte sconto: dodici mesi di accesso senza limitazioni e senza pubblicità a tutto il catalogo, al prezzo di otto mesi.

