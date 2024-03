Halving Bitcoin, il momento si avvicina: perché scegliere eToro per investire in criptovalute

L’attesa sta per finire. L’halving di Bitcoin, che riduce del 50% il tasso di creazione di nuovi BTC, è previsto nella seconda metà del mese di aprile. Si tratta dell’evento più atteso dalla community cripto, dato che si verifica una volta ogni quattro anni e in passato è sempre coinciso con un forte incremento di valore da parte della criptovaluta più importante al mondo.

E i dati sembrano confermarlo anche stavolta, tant’è che Bitcoin negli ultimi giorni ha raggiunto nuove quotazioni record infrangendo il muro dei 70 mila dollari. Record che hanno spinto numerose persone a entrare nel mercato delle criptovalute per approfittare del momento favorevole. A proposito di ciò, è indispensabile scegliere la piattaforma giusta per investire: in Italia il punto di riferimento è eToro, forte di una cripto-community da 30 milioni di utenti.

Affidarsi a eToro significa scegliere una piattaforma sicura e trasparente, con un’esperienza nel settore di oltre dieci anni. Sul fronte della sicurezza, gli investitori possono contare su un sistema proprietario di cold storage di livello militare in cui i loro cripto-asset vengono conservati gratis e offline. La trasparenza riguarda invece le commissioni, indicate chiaramente al momento dell’iscrizione, senza che vi siano costi nascosti.

Un altro punto cruciale l’Academy eToro, da cui gli utenti possono imparare elementi importanti riguardo il trading di criptovalute e prendere così scelte più consapevoli quando scelgono di investire. Le risorse dell’Academy sono gratuite.

Inoltre, le strategie imparate possono essere provate con un conto demo da 100.000 dollari, senza correre alcun rischio. Il conto virtuale è disponibile fin da subito al momento dell’iscrizione.

Tra le funzionalità disponibili citiamo infine il Copy Trading, che consente di copiare le mosse e i portafogli degli altri investitori. È importante comunque precisare che il Copy Trading non costituisce consulenza in materia di investimenti, il valore di quest’ultimi può aumentare o diminuire.

Se si sceglie eToro, l’iscrizione è gratuita e avviene tramite questa pagina.

