HandBrake 1.8.1: nuovi bugfix per il convertitore video gratuito

HandBrake, il convertitore video open source e gratuito che consente la conversione in una gran quantità di formati attraverso una selezione di codec moderni e ben supportati, si è nuovamente aggiornato alla versione 1.8.1, dove vengono corretti diversi problemi importanti che riguardavano gli stessi componenti, insieme ad artefatti video e cambiamenti per quanto riguarda le varie versioni per le diverse piattaforme supportate.

HandBrake 1.8.1: tutti i cambiamenti

HandBrake 1.8.1 corregge innanzitutto un gran numero di bug, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida e affidabile. Viene sistemato per tutte le piattaforme un problema che interessava un problema di configurazione dei codec x265 e NVEnc.

Viene anche risolto un problema che causava la non corretta riproduzione dei sottotitoli DVD, durante la fase di rendering, insieme agli artefatti causati dal filtro “eedi2”. Con la nuova versione, vengono aggiornate le librerie FFmpeg e libdav1d AV1 rispettivamente alle versioni 7.0.1 e 1.4.3.

HandBrake 1.8.1 per MacOS risolve un problema di stallo nella coda, che potrebbe avvenire se avviene un arresto anomalo dell’applicazione durante la fase di configurazione. Viene anche rimosso il tasto “Mostra” dalle notifiche, quando non ci sono più elementi da mostrare.

Su Windows viene invece disabilitata per impostazione predefinita sulle nuove installazioni la decodifica hardware, la quale è comunque riattivabile successivamente dagli utenti nelle impostazioni, una volta che ci si è assicurati di avere dei driver aggiornati. Viene anche sistemato un bug che causava l’utilizzo erroneo della codifica hardware anche per le anteprime, insieme a una modifica per la funzione automatica per la denominazione dei file, in modo che questa sia meno aggressiva. Rimosso infine un messaggio d’errore che solitamente compariva durante il trascinamento dei file contenenti i sottotitoli nella schermata principale.

HandBrake 1.8.1 è già disponibile per essere scaricato dalla pagina ufficiale o come aggiornamento dall’applicazione. Chi ha già installato il convertitore, non deve fare altro che cliccare su “Aiuto” nella barra in alto, quindi su “Cerca aggiornamenti” per scaricare subito l’ultima versione. Gli sviluppatori raccomandano di sospendere o fermare qualsiasi codifica in sospeso ed eseguire il backup di possibili impostazioni personalizzate prima dell’aggiornamento.