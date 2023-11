Handle di X in vendita: prezzo base 50.000 dollari

X ha iniziato a vendere gli handle degli account abbandonati. Forbes ha letto le email inviate a potenziali acquirenti da un team creato appositamente dall’azienda californiana. In alcuni casi, il prezzo base è 50.000 dollari. Elon Musk aveva annunciato l’intenzione di “liberare” gli handle per offrirli ad altri utenti.

Handle di X in vendita

Gli handle di X sono i nomi utente visualizzati alla fine dell’URL e indicati nel profilo dopo il simbolo @. Ad esempio, quello di Elon Musk è @elonmusk . Quest’ultimo aveva scritto a fine novembre 2022 che alcuni sono stati abbandonati (nessun post o login da molti anni), mentre altri sono finiti nelle mani di bot e troll (quelli più “appetibili” sono venduti nel dark web).

Some have simply been abandoned, but vast numbers of handles were consumed by bots/trolls. Aiming to start freeing those up next month. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Qualche giorno dopo, Musk ha svelato l’intenzione di “liberare” gli handle di 1,5 miliardi di account.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

In base alle fonti del New York Times, l’azienda californiana avrebbe pianificato la vendita all’asta degli handle. Nelle email lette da Forbes viene confermata l’apertura di un marketplace dedicato. Ad alcuni potenziali acquirenti sono stati offerti handle ad un prezzo base di 50.000 dollari (probabilmente un acconto).

X scrive nel centro assistenza che non può rendere disponibili i nomi utente inattivi. Un account viene considerato inattivo, se l’accesso non viene effettuato da oltre 30 giorni. Questi account possono essere rimossi in modo permanente a causa della prolungata inattività. Ma sembra che la regola non sia stata mai applicata. Ora l’azienda californiana ha deciso di avviare le vendite.