Hard Disk Esterno 2TB: a 54€ è un REGALO, scopri come averlo

Oggi puoi ottenere un fantastico Hard Disk Esterno 2TB di Toshiba a soli 54,99 euro. Lo trovi, fino a esaurimento scorte, su eBay. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo e se vuoi puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, scegli di pagare in 3 rate senza interessi da soli 18,33 euro. Niente male vero? Ma devi essere veloce perché sta andando a ruba.

Grazie a Toshiba Canvio Basics hai subito a tua disposizione 2000GB di archiviazione extra per tutti i tuoi dispositivi dotati di una porta USB-A. Collegalo a computer, tablet, smartphone, televisori, decoder, videoproiettori, auto e tanto altro. Se qualcuno di questi non è provvisto di porta USB-A puoi sempre utilizzare un adattatore, ce ne sono tanti molto economici su Amazon.

Hard Disk Esterno 2TB Toshiba Canvio Basics: l’ideale per la tua archiviazione mobile

Porta sempre con te l’Hard Disk Esterno 2TB Toshiba Canvio Basics. La sua struttura dalle dimensioni compatte lo rende molto comodo in mobilità. Resistente agli urti, non si spaventa di fronte a nessun lavoro. Utilizzalo intensamente, il materiale con cui è stato realizzato riesce a dissipare il calore velocemente mantenendo la temperatura corretta per un miglior funzionamento. Con tecnologia USB 3.2 assicura un trasferimento dati fulmineo.

Cosa stai aspettando? Toshiba Canvio Basics ti sta aspettando a soli 54,99 euro su eBay. Approfittane subito. Grazie a questa promozione puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e l’opzione “Paga in 3 Rate”. In pochi click e senza dover fornire alcuna garanzia ottieni il tuo mini finanziamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.