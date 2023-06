Hard disk Seagate da 4TB a un PREZZO IRRESISTIBILE su eBay, con spedizione gratuita

Contemporaneamente alla offerta su un HDD Toshiba Canvio Basics da 1 TB su eBay ha corso anche un’altra promozione irresistibile su un hard disk esterno dalla capienza ancora più elevata. Non ti bastano 1000 GB per custodire fotografie, video e documenti? Allora l’HDD Seagate Basic da 4TB ora in sconto su eBay è la soluzione perfetta per le tue esigenze. Rispetto ad Amazon il cartellino è ancora più basso!

Non lasciarti sfuggire questo HDD Seagate da 4TB

Non perdere questa occasione sull’hard disk esterno Seagate Basic noto altrimenti con il codice STJL4000400, caratterizzato da una capienza pari a 4 TB (ovvero circa 4000 gigabyte) e dal formato a 2,5 pollici con porta USB 3.0 plug-and-play. Il cavo, naturalmente, è incluso. Il design minimalista leggero permette di portare con sé questa unità di archiviazione in borsa, nello zaino e, perché no, anche in tasca.

L’unità Seagate Basic è progettata per essere estremamente affidabile e sicura, e non richiede nemmeno l’installazione di software aggiuntivo per effettuare backup o l’archiviazione di documenti al suo interno. Si tratta, però, di una unità disco esterna concepita principalmente per Windows; per Mac, invece, va riformattata.

Il prezzo di listino pari a 170 euro, dunque, in questo caso specifico su eBay scende ad appena 79,99 euro. È a dir poco uno sconto mozzafiato proposto da un rivenditore italiano con oltre 173.000 recensioni, per giunta tutte positive. Insomma, potete fidarvi ciecamente della promozione. Attenzione, tuttavia, al possibile esaurimento delle scorte, in quanto il venditore ha già segnalato una “quantità disponibile limitata”.

Completando l’acquisto oggi con carta di credito o PayPal si riceve l’hard disk gratuitamente presso l’indirizzo comunicato al venditore entro lunedì 3 luglio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.