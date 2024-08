Hard disk Toshiba Canvio Basics da 4TB all'incredibile prezzo di 96€ su eBay

L’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 4TB è attualmente in offerta su eBay a un prezzo imperdibile. Se fino a poco tempo fa era necessario spendere 129,99 euro per aggiudicarsi questo prodotto, ora è possibile acquistarlo a soli 96,99 euro. Questa riduzione di prezzo rappresenta un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di archiviazione capiente, affidabile e facile da usare.

Hard disk Toshiba Canvio Basics da 4TB: caratteristiche principali

Il Toshiba Canvio Basics è noto per le sue prestazioni solide e per la sua semplicità d’uso. Con una capacità di 4TB, questo hard disk esterno è ideale per chi ha bisogno di un ampio spazio di archiviazione per file multimediali, documenti, backup di sistema e molto altro ancora. È particolarmente utile per chi lavora con grandi quantità di dati, come fotografi, videomaker e professionisti del settore IT, ma anche per chi semplicemente desidera archiviare la propria collezione di foto, video e musica senza preoccuparsi dello spazio.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Toshiba Canvio Basics offre una connessione USB 3.2 Gen 1, che garantisce velocità di trasferimento dati elevate, fino a circa 125 MB/s, riducendo notevolmente i tempi di attesa rispetto allo standard USB 2.0. Nonostante ciò, è retrocompatibile con le porte USB 2.0, il che significa che può essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer più datati. È anche compatibile con Sony PlayStation 4 / 5, Xbox, Xbox S, Xbox One.

L’installazione è estremamente semplice: il dispositivo è plug-and-play, quindi non richiede alcuna configurazione complessa o l’installazione di software aggiuntivi. Basta collegarlo al computer per iniziare subito a utilizzarlo. Questo rende il Toshiba Canvio Basics una scelta perfetta anche per gli utenti meno esperti, che possono beneficiare di un’archiviazione di grande capacità senza doversi preoccupare di problemi tecnici.

Inoltre, il design compatto e leggero dell’hard disk lo rende facilmente trasportabile, consentendo di portare i propri file sempre con sé, in modo sicuro e protetto. L’involucro resistente e discreto garantisce una buona protezione contro urti e graffi, mantenendo al sicuro i dati archiviati.

Con questa offerta su eBay, il Toshiba Canvio Basics da 4TB rappresenta un’opportunità da non perdere per chiunque abbia bisogno di espandere la propria capacità di archiviazione con un prodotto di qualità a un prezzo ridotto. Approfittare di questa promozione significa fare un investimento intelligente per la gestione dei propri dati, con la garanzia della qualità Toshiba.