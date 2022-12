Harry & Meghan su Netflix: la serie in streaming

La docuserie su Harry & Meghan arriva oggi ufficialmente su Netflix. Vede protagonisti il duca e la duchessa del Sussex e non fatichiamo a immaginare diventerà in breve tempo uno dei contenuti più visti di tutta la piattaforma: puoi far partire subito lo streaming. Buona visione.

Netflix: esce oggi la docuserie di Harry & Meghan

Sono in totale sei episodi (divisi in due volumi come vedremo a breve), durante i quali la coppia si racconta, passando dal periodo del fidanzamento fino a oggi. Di seguito un estratto dal testo descrittivo di presentazione e il trailer che promette rivelazioni sulla famiglia reale destinate a far discutere. Non mancano nemmeno testimonianze di amici e familiari.

In una docuserie approfondita e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d’amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell’innamoramento e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali.

Non è certo un’opera celebrativa, né incentrata sull’aspetto romantico dell’unione tra il principe del Galles e l’attrice e modella statunitense. Alla regia troviamo Liz Garbus, già candidata a due Oscar e premiata agli Emmy.

Come anticipato, la serie è divisa in due volumi: il primo disponibile a partire da oggi per la visione, il secondo invece in arrivo tra una settimana, il 15 dicembre.

È possibile vedere Harry & Meghan anche in streaming dall’estero, senza alcun tipo di blocco o limitazione. Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma passando da NordVPN (oggi in sconto del 63%).

