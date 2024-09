HBO Max: come accedere dall'Italia e quali serie guardare

In Italia dovremo attendere il 2026 per vedere il debutto di HBO Max, la piattaforma streaming firmata WarnerMedia e che offre un’ampia selezione di contenuti tra film, serie TV, documentari e programmi per bambini. HBO del resto è un’etichetta molto nota tra gli appassionati di prodotti televisivi, se pensiamo soltanto a Game of Thrones, quindi c’è molta attesa affinché sia disponibile anche nel nostro paese.

Nel frattempo, bisogna accontentarsi di accedervi per vie traverse, magari utilizzando una VPN come CyberGhost in modo da connetterti a un server negli Stati Uniti o in un altro paese dove il servizio è disponibile. Naturalmente, dovrai pagare l’abbonamento.

Cyberghost VPN per accedere a HBO Max e quali serie TV vedere

Per sfruttare Cyberghost allo scopo dovrai semplicemente abbonarti, scaricare e installare l’app della VPN sul tuo dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o altri ancora. A quel punto, ti basterà connetterti a un server negli Stati Uniti o in un altro paese dove la piattaforma è attiva e accedere a HBO Max con il tuo relativo account.

Quali serie TV puoi vedere? La lista sarebbe davvero lunghissima perché HBO è un’etichetta valida che propone produzioni salite in cima all’Olimpo delle produzioni televisive: pensiamo quindi a The Wire, Game of Thrones, House of The Dragon, Chernobyl, The Last of Us o la storica Band of Brothers.

Continuiamo? Troverai anche I Soprano, The Leftovers, Euphoria, Six Feet Under, Westworld, True Detective e la lista potrebbe continuare. Inoltre, la piattaforma ospita anche le produzioni cinematografiche di Warner Bros., New Line Cinema, DC Entertainment e molte altre ancora.

Insomma, provarla ne vale assolutamente la pena e per aggirare l’ostacolo dell’assenza in Italia affidati a Cyberghost VPN nel modo in cui ti abbiamo spiegato.