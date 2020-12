Stop obbligato su quest’offerta per chi sta cercando un disco fisso esterno da dedicare al salvataggio o al backup dei contenuti: quello della serie Seagate Plus Hub con capacità pari a ben 6 TB (modello STEL6000200) è acquistabile oggi su eBay al prezzo di soli 109,90 euro invece di 159,99 euro come da listino.

HDD esterno Seagate da 6 TB: l’occasione su eBay

Si connette al computer con cavo USB 3.0 offrendo così una velocità elevata nel trasferimento dei file, arrivando a 160 MB/s. Le dimensioni sono 98,1x41x118 millimetri, il peso si attesta a 1,08 chilogrammi. Il design è pensato per poter essere mantenuto indifferentemente in orizzontale o in verticale (form factor da 3,5 pollici).

prezzo di 109,90 euro. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita in pochi giorni dopo l’ordine. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 130.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay.