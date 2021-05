Alla ricerca di un disco fisso esterno da destinare a storage e backup? L’occasione di oggi è costituita dal modello Toshiba Canvio Basics con capacità pari a 1 TB, proposto al prezzo di soli 39,99 euro su eBay, senza alcuna spesa aggiuntiva prevista per la consegna.

Toshiba Canvio Basics 1 TB: l’offerta su eBay

Il collegamento al computer o al dispositivo avviene tramite standard USB 3.0, utilizzando il cavo fornito in dotazione, garantendo così una velocità elevata nel trasferimento dati. Le dimensioni sono estremamente compatte, solo 119x79x15 millimetri (per un peso di 230 grammi), rendendo l’unità comoda da portare con sé. Chi necessita di ulteriori informazioni può far riferimento alla scheda del prodotto.

La qualità è assicurata dal brand, tra i leader nell’ambito delle periferiche per lo storage. Acquistando il disco fisso esterno Toshiba Canvio Basics da 1 TB al prezzo di soli 39,99 euro proposto su eBay è possibile contare sui due anni di garanzia e sull’affidabilità del venditore che ha già ricevuto oltre 90.000 feedback positivi dagli alti clienti.