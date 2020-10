HDD esterno Toshiba da 2 TB in offerta a -39%

L’affidabilità di un marchio storico e tanto spazio a disposizione per lo storage: il disco fisso Toshiba Canvio Basics da 2 TB oggi è proposto in sconto su eBay al prezzo di 59,99 euro. Grazie alla connessione tramite cavo USB 3.0 arriva a velocità nel trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

Il disco fisso esterno Toshiba da 2 TB a 59,99 euro

Tra le altre caratteristiche si segnala il form factor estremamente compatto che lo rende comodo da trasportare in borsa, nello zaino, nella custodia del laptop e all’occorrenza persino in tasca. Può essere collegato a qualsiasi computer senza richiedere alcuna installazione o configurazione grazie alla modalità plug-and-play così come a dispositivi di altro tipo: dai televisori ai set-top box per la riproduzione dei contenuti multimediali.

Le dimensioni sono 78x109x14 mm, il peso si attesta a 149 grammi. Tutto questo oggi con il 39% di sconto sul prezzo di listino. Il prodotto si trova in Italia e l’ordine gode della spedizione gratuita in tutto il paese: lo si riceverà direttamente a domicilio in pochi giorni senza alcuna spesa aggiuntiva. L’affidabilità del venditore è testimoniata dagli oltre 78.000 feedback positivi già ricevuti dagli utenti di eBay.