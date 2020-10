Una webcam Full HD per il PC a soli 21 euro

Videochiamate e riunioni da remoto con una qualità senza compromessi: è quanto reso possibile dalla webcam 1080p del marchio Wansview con microfono integrato, oggi acquistabile al prezzo di 21,24 euro su Amazon. Pienamente compatibile con Windows e macOS, supporta senza limitazioni software come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e tutte le altre soluzioni per la comunicazione.

Webcam 1080p in offerta: -24% su Amazon

Può tornare utile non solo sui PC desktop, ma anche su quelli laptop, andando a migliorare sensibilmente il flusso video e audio catturato rispetto a quanto offrono le webcam solamente già implementate nei portatili. L’installazione richiede pochi secondi, è sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB e il gioco è fatto.

Tra le altre caratteristiche si segnala la presenza a bordo della tecnologia per la cancellazione automatica del rumore così da rendere la propria voce forte e chiara anche se ci si trova in ambienti non propriamente silenziosi. Tutto questo oggi su Amazon con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.