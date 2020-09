Supporto per laptop: sconti e occasioni del momento

Più volte in passato abbiamo avuto modo di segnalare prodotti particolarmente interessanti per chi ha bisogno di sostegni di raffreddamento e di regolazione della posizione per notebook, ma mai era stato possibile incontrare uno sconto di questo tipo. Ecco perché questo -81% (17,84 euro contro i 74,59 euro di listino) non può che farsi notare, determinando una finestra di opportunità di poche ore che terminerà alla mezzanotte di oggi o comunque ad esaurimento scorte.

Le immagini raccontano questa opportunità meglio di qualsiasi descrizione:

Un supporto di questo tipo è pienamente compatibile con notebook fino a 15,6 pollici, rendendosi quindi ideale per poter staccare la base dalla scrivania e migliorare l’efficienza in termini di dispersione del calore. Inoltre la posizione viene resa più comoda dall’inclinazione (perfettamente regolabile in modo molto preciso), facilitando digitazione e visuale sul display.

Costruito in alluminio ventilato, il supporto è in grado di reggere pesi fino a 5Kg, dunque è pienamente compatibile con laptop della misura indicata; i piedini anti-scivolo garantiscono inoltre il giusto grip per tenere il laptop fermo durante lettura e digitazione.

Che sia per migliorare la dissipazione (e migliorare pertanto le performance complessive del proprio notebook), che sia per ottimizzare la postura in fase di scrittura, che sia per avere una visione più comoda o che sia per mantenere più ordinata la postazione con un laptop sempre adagiato sul proprio supporto, la cifra di 17,84 euro è un investimento a portata di tutti e ideale per testare questo tipo di soluzione. L’opportunità durerà però molto poco: un’offerta per molti, ma non per tutti.

Attenzione, però: è sufficiente un piccolo confronto per notare come non sia questa l’unica soluzione percorribile, sebbene a questi prezzi sia estremamente vantaggiosa. Una soluzione semplificata, ma pur sempre a prezzo ancor minore, è dettata dal supporto Tendak da 14,15 euro (dopo l’applicazione di un coupon del 5%). Una soluzione similare, invece, è quella che porta un supporto strutturalmente molto simile ad un prezzo pari a 19,99 euro (17,9 euro dopo coupon).

Questa selezione consente di avere in mano le opzioni migliori per un supporto valido. Occhio ai prezzi, dunque: le occasioni non mancano, ma potrebbero nascondersi nel quantitativo di opzioni disponibili.