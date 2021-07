Tutto lo spazio che serve per conservare i tuoi documenti e contenuti, in modo sicuro, avendoli poi sempre a portata di mano anche quando non ci si può connettere a Internet: ecco perché un disco fisso esterno rimane la soluzione ideale per lo storage e il backup, nonostante le piattaforme cloud rappresentino oggi una valida opzione. Oggi ti proponiamo il modello Toshiba Canvio Basics con capacità pari a 4 TB, acquistabile approfittando di un forte sconto su eBay, senza spese per la consegna a domicilio.

HDD esterno da 4TB (Toshiba e Seagate): il prezzo è stracciato

Il design è quello visibile in apertura, con un form factor da 2,5 pollici e interfaccia di connessione USB 3.0 per il trasferimento rapido dei dati. L'affidabilità è garantita da un marchio leader del settore. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In alternativa, rimanendo sulla stessa fascia di prezzo e su un quantitativo di storage identico, il modello Seagate Expansion Portable (sempre da 4 TB, nell'immagine qui sopra) è in forte sconto su Unieuro a soli 79,99 euro con spedizione gratuita. Scegli tu.