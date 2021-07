Logitech, COMBO vincente: mouse, tastiera, sconto

Non sempre serve il non-plus-ultra delle tastiere e il non-plus-ultra dei mouse, soprattutto perché il non-plus-ultra va pagato solitamente a caro prezzo. Spesso l'essenzialità vale più di tutto il resto, consentendo al prezzo di comprimersi e diventare opportunità. Se un marchio come Logitech propone il kit mouse + tastiera con il 34% di sconto, dunque, ecco che l'occasione è servita: ti bastano 22,99 euro per essere immediatamente operativo con una combo che ha il privilegio della connessione wireless.

Mouse, tastiera, sconto: combo perfetta, finché dura.

Logitech, combo mouse+tastiera+sconto

La tastiera è una QWERTY ampia e dotata di tastierino numerico, con ulteriori tasti di scelta rapida ad accompagnare i tradizionali tasti funzione: ti consentono di eseguire operazioni utili e rapide (come ad esempio alzare il volume, inviare una mail, eccetera) con un solo click.

Il mouse è compatto, ambidestro, con rotellina di scorrimento centrale: le dimensioni estremamente piccole ne consentono anche un facile trasporto. Le batterie, di lunghissima durata, ti assicurano 2 anni di lavoro senza pensieri. Tutto è pensato per essere estremamente smart: per una postazione volante, per un lavoro senza particolari necessità, per un lavoro che non richiede elementi particolari che debbano richiedere spese ben più elevate per tastiere che assolvono alle stesse medesime funzioni. Quando bisogna badare al sodo, insomma, ecco che le soluzioni essenziali scendono in campo.

Un solo adattatore wireless consente la connessione di entrambe le componenti in ottica plug&play, con segnale assicurato fino a 10 metri di distanza. Tutto wireless, nessun cavo di mezzo, massima semplicità operativa: less is more, meglio ancora se con uno sconto che perdura dal Prime Day e che con 22,99 euro ti mette tutto questo a disposizione con un click.

Altro che combo, questo è un Bingo.