HDD esterno WD da 2 TB a metà prezzo: super sconto

Super occasione di fine anno per chi necessita di un’unità da dedicare al backup dei dati: il disco fisso esterno da 2 TB della serie Western Digital Elements Portable si trova in questo momento a prezzo stracciato su Amazon. È al suo minimo storico, grazie allo sconto del 48% rispetto al listino.

WD Elemets Portable da 2 TB a prezzo stracciato

Basato sullo standard USB 3.0, garantisce una velocità elevata nel trasferimento dei dati, così da ridurre in modo significativo le attese. È compatibile con tutti i sistemi operativi (su quelli diversi da Windows potrebbe essere necessaria una formattazione). Il tutto in dimensioni estremamente contenute, solo 11,1×8,2×1,5 centimetri, con un peso di 132 grammi. La qualità costruttiva e l’affidabilità sono garantite dal marchio WD, leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi, il disco fisso esterno USB 3.0 da 2 TB della serie Western Digital Elements Portable è acquistabile al prezzo finale di soli 63 euro, quasi la metà rispetto al listino grazie allo sconto del 48% su Amazon.

Come segnala l’e-commerce, in questo momento la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua. Gli interessati ne approfittino prima della scadenza dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.