HDD esterno WD da 6 TB al MINIMO STORICO: pochi pezzi

Ecco qui una segnalazione veloce per l’offerta a tempo di Amazon che sta proponendo il disco fisso esterno da 6 TB della gamma WD My Passport al suo prezzo minimo storico. Il numero delle unità in promozione è limitato. A caratterizzarlo sono il design compatto (il fattore di forma è quello standard da 2,5 pollici) e l’affidabilità garantita da un marchio leader nel mercato delle soluzioni per lo storage.

WD My Passport, disco fisso esterno da 6 TB in sconto

Grazie all’interfaccia USB 3.0 può raggiungere una velocità elevata nel trasferimento dati. Il cavo di collegamento è incluso nella confezione. Supporta funzionalità come la protezione tramite password, la crittografia AES a 256 bit e la pianificazione dei backup con il software in dotazione. La compatibilità è garantita per i computer con sistema operativo Windows e macOS, ma può essere utilizzato anche con altre piattaforme (per alcune potrebbe essere necessaria una formattazione iniziale). Scopri di più nella scheda del prodotto.

Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo e acquista il disco fisso esterno da 6 TB della gamma WD My Passport al prezzo minimo storico di 188 euro. Il forte sconto rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico. La colorazione è Blu notte, quella visibile in queste immagini.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita. Lo puoi ordinare adesso per riceverlo entro pochi giorni direttamente a casa tua. Il voto medio assegnato da più di 85.800 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,5/5. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte della sostenibilità con l’involucro realizzato per oltre il 80% da plastica riciclata post-consumo e con l’imballaggio che impiega oltre il 50% di polpa di cellulosa, nel rispetto dell’ambiente.