HDD Seagate Technology da 1 TB: prezzo bomba su Amazon!

Siete alla ricerca di un ottimo HDD interno per aumentare la capacità di memorizzazione del vostro PC? Su Amazon è disponibile un'interessante offerta riguardante il prestante Seagate Technology da 1 TB che solo per oggi passa da 58,23 euro a soli 38,99 euro grazie a uno sconto del 33% pari a un risparmio di ben 19,24 euro.

HDD Seagate Technology da 1 TB: caratteristiche principali

Questo dispositivo presenta una velocità di lettura di ben 6 Gigabyte al secondo e un fattore di forma di 3.5″. Le ottime performance sono garantite dal SEAGATE Enterprise Performance 10K HDD 512Native che garantisce una velocità operativa di ben 10000 RPM con la sicurezza di 128MB cache SAS 12Gb/s 2,5Zinch BLK.

L'HDD Seagate può lavorare anche in condizioni di temperatura estreme che vanno da -40 a 70 °C grazie alla tecnologia brevettata Serial Attached SCSI (SAS). La tecnologia Seagate Acutrac consente di ottenere densità di memorizzazione con operazioni di lettura e scrittura precise in tracce larghe solo 75 nanometri. Insomma, tutto questo può essere vostro a soli 38,99 euro in meno di 48 ore lavorative con consegne gratuite per tutti i possessori di un abbonamento Amazon Prime.