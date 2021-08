HDD WD My Book da 12 TB: a questo prezzo DOVETE prenderlo!

C'è talmente tanto spazio nel disco fisso esterno di Western Digital oggi in offerta su Amazon che probabilmente chi lo comprerà non avrà più bisogno di altre unità per lo storage o il backup: il modello My Book con capacità da 12 TB è in vendita al prezzo di 222,99 euro anziché a 348,99 euro come da listino.

Western Digital My Book 12 TB a -36% su Amazon

Pienamente compatibile con i sistemi operativi Windows e macOS, si connette al computer tramite slot USB 3.0 per una velocità nel trasferimento dati che tocca i 5.000 Mbit/s. Le dimensioni sono ‎16 x 10.01 x 18.01 cm e il peso si attesta a 970 grammi. Il design è studiato in modo da integrarsi in modo elegante e discreto con ogni scrivania.

A garantire la protezione delle informazioni il supporto alla crittografia hardware AES a 256-bit così come gli strumenti WD Security offerti dal produttore che consentono tra le altre cose di impostare una password per l'accesso.

Presente anche il software WD Discovery per connettersi direttamente ai social network e a servizi cloud Dropbox e Google Drive. Acquistandolo oggi su Amazon con il 36% di sconto sul prezzo di listino si ha diritto alla spedizione gratuita in pochi giorni in tutta Italia.