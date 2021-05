HDD WD MyPassport for Mac 4TB al minimo storico

Quello che vi riportiamo in questo articolo è uno sconto che porta il prezzo di uno dei migliori hard disk portatili al suo minimo storico. Stiamo parlando del Western Digital MyPassport 4TB For Mac, un HDD dalle grandi prestazioni, in un’edizione pensata specificamente per gli utenti Apple, ma compatibile con PC Windows e Linux.

Hard disk portatile WD MyPassport for Mac 4TB: caratteristiche tecniche

I prodotti per l’archiviazione di Western Digital ormai non hanno bisogno di presentazioni, la qualità e l’affidabilità sono caratteristiche che contraddistinguono l’intera gamma. In questo caso ritroviamo un profilo estremamente sottile, con un guscio elegante dal contrasto nero e blu scuro. La capacità come anticipato è da ben 4TB, uno spazio sufficiente a contenere praticamente qualsiasi file. Che si tratti di foto, video, documenti o progetti di grandi dimensioni, avremo abbastanza spazio per una buona quantità di contenuti. All’interno della confezione sono presenti sia il cavo Type-A che Type-C, per garantire la compatibilità con qualsiasi versione dei PC della mela. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0 che offre velocità di lettura fino a 130MB/s. Il disco rimane comunque compatibile con altri sistemi operativi effettuando la relativa formattazione.

Molto interessanti sono tuttavia le funzionalità che Western Digital ha aggiunto all’unità, per un’integrazione totale con il sistema operativo di Apple. Ritroviamo infatti la compatibilità con Time Machine, che permette di effettuare dei backup automatici programmati. Non manca la crittografia AES 256 che, insieme alla password, permette di proteggere al meglio tutti i nostri dati in caso di furto o smarrimento. Presente in confezione troviamo anche il software WD Discovery, che permette di collegarsi direttamente ai social ed ai servizi cloud come Facebook, Dropbox o Google Drive. Questo permette di caricare istantaneamente i contenuti o effettuare rapidamente delle copie di backup in cloud. Chiude la dotazione una garanzia di ben 3 anni, rara sui dischi magnetici, a riprova dell’affidabilità offerta da queste periferiche.

Grazie ad uno sconto del 32%, l’unità è acquistabile su Amazon a soli 106 euro con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.