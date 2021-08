HDD WD_BLACK D10 da 8 TB a ben 132€ in meno!

Siete alla ricerca di un performante HDD per conservare la vostra libreria di giochi sia dal PC che dalla console? Solo per oggi potete approfittarne della grandiosa offerta riguardante il WD_BLACK D10 da ben 8 TB che passa da 308,99 euro a soli 176,99 euro con un risparmio di ben 132 euro.

HDD WD_BLACK D10 da 8 TB: caratteristiche principali

Stiamo parlando di un dispositivo realizzato appositamente per i giocatori con tutta la qualità e l'affidabilità di WD_BLACK. Sono presenti anche ben due porte USB Type-A da 7,5 W per ricaricare i vostri strumenti e accessori di gioco.

In ogni caso il pezzo forte è proprio lo storage da 8 TB che permette di memorizzare fino a 200 giochi con tutto lo spazio necessario per immortalare e collezionare i vostri migliori momenti acquisiti tramite il game capture. La velocità operativa arriva fino a 250 mb/s e 7200rpm con tecnologia di raffreddamento attivo, per restare sempre funzionante in qualsiasi condizione di utilizzo.

Acquistandolo oggi, oltre al grandissimo sconto del 43% grazie ad Amazon, potreste godere di consegne rapide e gratuite in tutto il territorio italiano.