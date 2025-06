HDMI 2.2 per il futuro dell'home entertainment: fino al 16K

Se hai appena comprato la tua nuova TV 4K, pensando di esserti assicurato la migliore qualità possibile per quanto riguarda l’intrattenimento domestico da qui e per molti anni a venire, chiudi questo articolo e passa oltre. HDMI Forum ha appena pubblicato le specifiche ufficiali per lo standard HDMI 2.2, rendendole disponibili ai produttori e andando oltre quanto anticipato a gennaio durante l’evento CES 2025, confermando il supporto alla risoluzione 16K.

16K a 60 Hz e 96 Gbps per il nuovo HDMI 2.2

L’attuale HDMI 2.1 e i cavi Ultra High Speed in commercio arrivano a una larghezza di banda pari a 48 Gbps, che verrà raddoppiata fino a 96 Gbps. I nuovi cavi compatibili saranno accompagnati da un’etichetta come quella visibile qui sotto e potrebbero fare la loro comparsa sul mercato già entro la fine di quest’anno.

Questi sono tutti i formati per i quali HDMI 2.2 garantirà il supporto: 4K a 480 Hz, 8K a 240 Hz, 10K a 120 Hz e 16K a 60 Hz. Per fare un paragone, la generazione attuale arriva nella sua espressione massima al 10K, spingendosi fino a 120 Hz in 4K. Le nuove specifiche prevedono inoltre la possibilità di gestire video non compressi a 10-bit e 12-bit in formato 8K a 60Hz e in 4K a 240 Hz.

Ad ogni modo, ci vorrà del tempo (molto tempo) prima di vedere arrivare TV e monitor con pannello 16K. Si tratta della risoluzione 15360×8640 pixel, decisamente non semplice da gestire anche a livello di output. È ben 16 volte superiore rispetto al 4K e addirittura 64 volte di più rispetto al 1080p (il tradizionale Full HD). L’immagine qui sopra aiuta a capirlo meglio.

Ancora oggi si fatica a trovare nei negozi uno schermo 8K, nonostante la tecnologia sia ufficialmente in circolazione da anni. Senza contare che in ambito gaming, per ottenere un 4K di livello convincente, le console obbligano ancora ad accettare il compromesso dei 30 fps.