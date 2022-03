Heardle è metà Wordle e metà Sarabanda

Il fenomeno Wordle continua a ispirare la creazione di cloni e imitazioni. Fra le tante, Heardle merita di essere segnalata: non bisogna indovinare una parola, ma la canzone del giorno. È dunque indirizzato agli amanti della musica e a chi vuol mettere alla prova la propria capacità di riconoscere un pezzo ascoltandone solo un breve estratto.

Canzoni al posto delle parole: ecco Heardle

Il giocatore ha a disposizione sei tentativi per indovinare l’autore e il titolo del brano. Inizialmente deve farlo ascoltando un solo secondo dell’introduzione, poi altri due e via via uno spezzone sempre più lungo. A noi italiani, la formula non può che richiamare alla mente il quiz Sarabanda. Lo streaming avviene tramite la piattaforma Soundcloud. Queste le poche e semplici regole da seguire:

ascolta l’introduzione, poi trova l’artista corretto e il titolo dall’elenco;

i tentativi errati o saltati sbloccano un’introduzione più lunga;

indovina con il minor numero possibile di tentativi e condividi il tuo punteggio.

Chi si vuol cimentare nella sfida musicale di Heardle lo può fare subito collegandosi al sito ufficiale. Se invece si è alla ricerca di qualche alternativa all’originale Wordle, rimandiamo all’articolo pubblicato su queste pagine che raccoglie alcune delle più interessanti.