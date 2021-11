HELBIZ ONE-S, il monopattino elettrico per lo sharing

Presentato in anteprima mondiale in occasione dell'evento EICMA in scena a Milano come il primo monopattino elettrico Made in Italy destinato allo sharing, il nuovo HELBIZ ONE-S si caratterizza per un design pulito e funzionale: luci, frecce, cavi e fili sono completamente integrati nel telaio in alluminio progettato per garantire il massimo del comfort e della sicurezza su strada. Sarà disponibile a partire dal 2022.

HELBIZ ONE-S: la presentazione ufficiale a EICMA

Trovano posto una pedana allungata e allargata che migliora la stabilità durante il movimento, una doppia sospensione (anteriore e posteriore), ruote alte con pneumatici antiforatura, il doppio freno a disco (anteriore e posteriore) e quello elettronico rigenerativo. Il movimento è fornito da un motore da 500 W in grado di affrontare con disinvoltura pendenze fino al 12%.

Non mancano nemmeno un sistema IoT di ultima generazione e una doppia telecamera: una anteriore per la posizione del veicolo e per capire dove è posteggiato, una puntata verso il guidatore utile a evitare infrazioni.

In dotazione anche la tecnologia PathPilot grazie alla collaborazione con Drover AI, alimentata da due sistemi di intelligenza e visione artificiali, per rilevare l'ambiente circostante al monopattino: individua marciapiede, strada o pista ciclabile e verifica che il parcheggio avvenga dove consentito. Si occupa inoltre di ridurre automaticamente la velocità e di avvisare chi si trova nelle vicinanze quando si accede alle aree pedonali.

Nell'occasione, la società annuncia inoltre che il modello HELBIZ ONE è ora disponibile per il pre-ordine attraverso le pagine del sito ufficiale, al prezzo di circa 1.100 euro con un anticipo di soli 13 euro. La fase di produzione prenderà il via il prossimo anno.

In anteprima a EICMA anche HELBIZ S1-X destinato al Racing Team che garaggerà nel campionato mondiale eSC. Progettato da YCOM, ha un telaio in fibra di carbonio, parti aerodinamiche e ruote da 6,5 pollici.