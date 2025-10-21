Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Il Gruppo Hera, azienda multiservizi italiana per acqua, ambiente ed energia, offre un bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere l’offerta Hera Hybrid Luce e Gas entro il 31 ottobre 2025. L’iniziativa è valida nell’ambito della Promo Heravigliosa e ha per protagonista l’offerta che unisce da una parte i vantaggi del fisso e dall’altra quelli del prezzo variabile.

Con Hera Hybrid si ottiene infatti una quantità di energia a prezzo fisso, fino alla soglia determinata dal proprio profilo consumo, e una quantità di energia a prezzo variabile, quest’ultima per i consumi che superano eventualmente la soglia stabilita in partenza. Inoltre, ciascun utente è libero di scegliere la quantità di consumo da coprire attraverso un prezzo fisso di mese in mese.

Le tariffe dell’offerta Hera Hybrid Luce e Gas

Iniziamo con il prezzo della luce, riportando il costo della materia prima entro la soglia, quello extra soglia, e le spese relative ai corrispettivi.

Entro la soglia

0,1349 euro/kWh: il costo fisso della componente energia valido per tutti i giorni della settimana a tutte le ore

Extra soglia

prezzo variabile PUN Index GME: il prezzo della luce all’ingrosso

0,0359 euro/kWh: il contributo sui consumi

Corrispettivi

12 euro al mese: il costo di commercializzazione della luce

0,005 euro/kWh: integrazione mercato e capacità

Bonus

100 euro di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti

Passiamo ora invece al prezzo relativo al gas. Anche in questo caso riporteremo di seguito il costo della materia prima sia entro la soglia che extra soglia, nonché i costi dei corrispettivi.

Entro la soglia

0,499 euro/Smc: il costo fisso della componente gas valido per tutti i giorni della settimana a tutte le ore

Extra soglia

prezzo variabile PSV: il prezzo del gas all’ingrosso

0,1590 euro/Smc: il contributo sui consumi

Corrispettivi

12 euro al mese: il costo di commercializzazione del gas

Bonus

100 euro di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti