Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Il Gruppo Hera, azienda multiservizi italiana per acqua, ambiente ed energia, offre un bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere l’offerta Hera Hybrid Luce e Gas entro il 31 ottobre 2025. L’iniziativa è valida nell’ambito della Promo Heravigliosa e ha per protagonista l’offerta che unisce da una parte i vantaggi del fisso e dall’altra quelli del prezzo variabile.
Con Hera Hybrid si ottiene infatti una quantità di energia a prezzo fisso, fino alla soglia determinata dal proprio profilo consumo, e una quantità di energia a prezzo variabile, quest’ultima per i consumi che superano eventualmente la soglia stabilita in partenza. Inoltre, ciascun utente è libero di scegliere la quantità di consumo da coprire attraverso un prezzo fisso di mese in mese.
Le tariffe dell’offerta Hera Hybrid Luce e Gas
Iniziamo con il prezzo della luce, riportando il costo della materia prima entro la soglia, quello extra soglia, e le spese relative ai corrispettivi.
Entro la soglia
- 0,1349 euro/kWh: il costo fisso della componente energia valido per tutti i giorni della settimana a tutte le ore
Extra soglia
- prezzo variabile PUN Index GME: il prezzo della luce all’ingrosso
- 0,0359 euro/kWh: il contributo sui consumi
Corrispettivi
- 12 euro al mese: il costo di commercializzazione della luce
- 0,005 euro/kWh: integrazione mercato e capacità
Bonus
- 100 euro di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti
Passiamo ora invece al prezzo relativo al gas. Anche in questo caso riporteremo di seguito il costo della materia prima sia entro la soglia che extra soglia, nonché i costi dei corrispettivi.
Entro la soglia
- 0,499 euro/Smc: il costo fisso della componente gas valido per tutti i giorni della settimana a tutte le ore
Extra soglia
- prezzo variabile PSV: il prezzo del gas all’ingrosso
- 0,1590 euro/Smc: il contributo sui consumi
Corrispettivi
- 12 euro al mese: il costo di commercializzazione del gas
Bonus
- 100 euro di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti