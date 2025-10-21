 Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

La promozione del Gruppo Hera è valida per quanti sottoscrivono una nuova fornitura entro la fine di questo mese.
Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Green Risparmio energetico
La promozione del Gruppo Hera è valida per quanti sottoscrivono una nuova fornitura entro la fine di questo mese.
Hera

Il Gruppo Hera, azienda multiservizi italiana per acqua, ambiente ed energia, offre un bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere l’offerta Hera Hybrid Luce e Gas entro il 31 ottobre 2025. L’iniziativa è valida nell’ambito della Promo Heravigliosa e ha per protagonista l’offerta che unisce da una parte i vantaggi del fisso e dall’altra quelli del prezzo variabile.

Con Hera Hybrid si ottiene infatti una quantità di energia a prezzo fisso, fino alla soglia determinata dal proprio profilo consumo, e una quantità di energia a prezzo variabile, quest’ultima per i consumi che superano eventualmente la soglia stabilita in partenza. Inoltre, ciascun utente è libero di scegliere la quantità di consumo da coprire attraverso un prezzo fisso di mese in mese.

Vai all’offerta di Hera

hera promo bonus fino a 200 euro

Le tariffe dell’offerta Hera Hybrid Luce e Gas

Iniziamo con il prezzo della luce, riportando il costo della materia prima entro la soglia, quello extra soglia, e le spese relative ai corrispettivi.

Entro la soglia

  • 0,1349 euro/kWh: il costo fisso della componente energia valido per tutti i giorni della settimana a tutte le ore

Extra soglia

  • prezzo variabile PUN Index GME: il prezzo della luce all’ingrosso
  • 0,0359 euro/kWh: il contributo sui consumi

Corrispettivi

  • 12 euro al mese: il costo di commercializzazione della luce
  • 0,005 euro/kWh: integrazione mercato e capacità

Bonus

  • 100 euro di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti

Passiamo ora invece al prezzo relativo al gas. Anche in questo caso riporteremo di seguito il costo della materia prima sia entro la soglia che extra soglia, nonché i costi dei corrispettivi.

Entro la soglia

  • 0,499 euro/Smc: il costo fisso della componente gas valido per tutti i giorni della settimana a tutte le ore

Extra soglia

  • prezzo variabile PSV: il prezzo del gas all’ingrosso
  • 0,1590 euro/Smc: il contributo sui consumi

Corrispettivi

  • 12 euro al mese: il costo di commercializzazione del gas

Bonus

  • 100 euro di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti
Vai all’offerta di Hera

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero
Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile
Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget

Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget
Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero
Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile
Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget

Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget
Federico Pisanu
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti