Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette

Hera Hybrid Special è la soluzione giusta per dare un taglio alle bollette e risparmiare su luce e gas nel corso dei prossimi mesi. Il fornitore garantisce ai suoi clienti la possibilità di attivare una promo “ibrida” con un prezzo fisso dell’energia fino a una soglia di consumo mensile (stabilita in base al consumo annuo del cliente) e un prezzo indicizzato al mercato all’ingrosso per i consumi extra soglia. In aggiunta, per i nuovi clienti c’è un bonus di 30 euro per fornitura, scegliendo l’attivazione online, con la possibilità di risparmiare fino a 60 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata tramite il sito ufficiale di Hera.

Luce e gas con Hera: ecco l’offerta

Con Hera Hybrid Special è possibile attivare un’offerta luce e gas molto conveniente. Tra le caratteristiche troviamo:

un prezzo fisso fino a una soglia di consumo mensile

fino a una soglia di consumo mensile tariffa indicizzata per i consumi extra soglia

per i consumi extra soglia 30 euro di sconto extra per ogni fornitura attivata

Per quanto riguarda l’energia elettrica è possibile sfruttare un prezzo bloccato di 0,1349 €/kWh e un prezzo indicizzato pari al PUN + 0,0358 €/kWh oltre a un corrispettivo fisso di 12 euro al mese, con una quota variabile di 0,005€/kWh.

Per il gas naturale, invece, il prezzo fisso è pari a 0,499 €/Smc mentre il prezzo indicizzato è pari al PSV + 0,159 €/Smc. Il corrispettivo fisso è di 12 euro al mese, senza alcuna quota variabile applicata.

Per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta di Hera è previsto uno sconto di 30 euro per fornitura, sfruttando la promozione in corso in questo momento. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.