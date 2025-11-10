 Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette
Hera Hybrid Special è la soluzione giusta per dare un taglio alle bollette di luce e gas: ecco l'offerta giusta da attivare oggi online.
Hera Hybrid Special è la soluzione giusta per dare un taglio alle bollette di luce e gas: ecco l'offerta giusta da attivare oggi online.

Hera Hybrid Special è la soluzione giusta per dare un taglio alle bollette e risparmiare su luce e gas nel corso dei prossimi mesi. Il fornitore garantisce ai suoi clienti la possibilità di attivare una promo “ibrida” con un prezzo fisso dell’energia fino a una soglia di consumo mensile (stabilita in base al consumo annuo del cliente) e un prezzo indicizzato al mercato all’ingrosso per i consumi extra soglia. In aggiunta, per i nuovi clienti c’è un bonus di 30 euro per fornitura, scegliendo l’attivazione online, con la possibilità di risparmiare fino a 60 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata tramite il sito ufficiale di Hera.

gruppo hera coppia con computer

Luce e gas con Hera: ecco l’offerta

Con Hera Hybrid Special è possibile attivare un’offerta luce e gas molto conveniente. Tra le caratteristiche troviamo:

  • un prezzo fisso fino a una soglia di consumo mensile
  • tariffa indicizzata per i consumi extra soglia
  • 30 euro di sconto extra per ogni fornitura attivata

Per quanto riguarda l’energia elettrica è possibile sfruttare un prezzo bloccato di 0,1349 €/kWh e un prezzo indicizzato pari al PUN + 0,0358 €/kWh oltre a un corrispettivo fisso di 12 euro al mese, con una quota variabile di 0,005€/kWh.

Per il gas naturale, invece, il prezzo fisso è pari a 0,499 €/Smc mentre il prezzo indicizzato è pari al PSV + 0,159 €/Smc. Il corrispettivo fisso è di 12 euro al mese, senza alcuna quota variabile applicata.

Per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta di Hera è previsto uno sconto di 30 euro per fornitura, sfruttando la promozione in corso in questo momento. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 nov 2025

