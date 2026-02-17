 Hera Hybrid Special: l'offerta luce e gas che si adatta ai tuoi consumi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hera Hybrid Special: l'offerta luce e gas che si adatta ai tuoi consumi

L'offerta Hera Hybrid Special combina i vantaggi del prezzo fisso con quelli del prezzo variabile: ecco come funziona.
Hera Hybrid Special: l'offerta luce e gas che si adatta ai tuoi consumi
Green Risparmio energetico
L'offerta Hera Hybrid Special combina i vantaggi del prezzo fisso con quelli del prezzo variabile: ecco come funziona.

L’offerta Hera Hybrid Special si differenzia rispetto le comuni offerte del panorama energetico italiano: non promette di bloccare il prezzo di luce e gas per 1 o 2 anni, ma preferisce garantirti una soluzione dal profilo bilanciato che offre sia il prezzo fisso che quello variabile nello stesso contratto. Un’offerta intelligente che, se ci pensi, è perfetta per proteggere la parte essenziale dei tuoi consumi dai rincari improvvisi, dandoti allo stesso tempo opportunità di risparmio quando i prezzi di mercato scendono. Vediamo insieme come funziona.

Attiva l’offerta

La flessibilità totale è dunque al centro di questa offerta: puoi stabilire una soglia di consumo mensile e i consumi entro questa soglia vengono fatturati al prezzo fisso garantito. I consumi eccedenti la soglia, invece, vengono fatturati a prezzo variabile, permettendoti di sfruttare eventuali cali di prezzi dell’energia.

Quali sono questi prezzi? Per l’energia elettrica, la parte sicura entro soglia è fissata a 0,1349€/kWh su tariffa monoraria, quindi uguale per tutto il giorno senza differenze tra la sera o giorni feriali e weekend. Superando la soglia, paghi il prezzo di mercato PUN sommato a un contributo al consumo di 0,0369 €/kWh.

Per il gas, la quota fissa protetta è pari a 0,499 €/Smc. I consumi extra soglia seguiranno l’indice di mercato PSV con un contributo aggiuntivo di 0,1590€/Smc.

Attenzione: per entrambe le forniture è prevista una quota fissa mensile di gestione del contatore e altri oneri, indipendente dai consumi, di 12 euro al mese per fornitura. Tuttavia, essendo un nuovo cliente avrai diritto un bonus digitale in bolletta di 30 euro per la luce e 30 euro per il gas che ammortizzeranno i costi iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Risparmia su luce e gas: Octopus Fissa 12M o Flex, scegli tu

Risparmia su luce e gas: Octopus Fissa 12M o Flex, scegli tu
Per Carnevale blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie

Per Carnevale blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie
Luce e gas a prezzo fisso per davvero: l'offerta Octopus senza sorprese

Luce e gas a prezzo fisso per davvero: l'offerta Octopus senza sorprese
Octopus Energia: meno ansia per le bollette con la tariffa bloccata per 12 mesi

Octopus Energia: meno ansia per le bollette con la tariffa bloccata per 12 mesi
Risparmia su luce e gas: Octopus Fissa 12M o Flex, scegli tu

Risparmia su luce e gas: Octopus Fissa 12M o Flex, scegli tu
Per Carnevale blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie

Per Carnevale blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie
Luce e gas a prezzo fisso per davvero: l'offerta Octopus senza sorprese

Luce e gas a prezzo fisso per davvero: l'offerta Octopus senza sorprese
Octopus Energia: meno ansia per le bollette con la tariffa bloccata per 12 mesi

Octopus Energia: meno ansia per le bollette con la tariffa bloccata per 12 mesi
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
17 feb 2026
Link copiato negli appunti