Hera Hybrid Special: l'offerta luce e gas che si adatta ai tuoi consumi

L’offerta Hera Hybrid Special si differenzia rispetto le comuni offerte del panorama energetico italiano: non promette di bloccare il prezzo di luce e gas per 1 o 2 anni, ma preferisce garantirti una soluzione dal profilo bilanciato che offre sia il prezzo fisso che quello variabile nello stesso contratto. Un’offerta intelligente che, se ci pensi, è perfetta per proteggere la parte essenziale dei tuoi consumi dai rincari improvvisi, dandoti allo stesso tempo opportunità di risparmio quando i prezzi di mercato scendono. Vediamo insieme come funziona.

La flessibilità totale è dunque al centro di questa offerta: puoi stabilire una soglia di consumo mensile e i consumi entro questa soglia vengono fatturati al prezzo fisso garantito. I consumi eccedenti la soglia, invece, vengono fatturati a prezzo variabile, permettendoti di sfruttare eventuali cali di prezzi dell’energia.

Quali sono questi prezzi? Per l’energia elettrica, la parte sicura entro soglia è fissata a 0,1349€/kWh su tariffa monoraria, quindi uguale per tutto il giorno senza differenze tra la sera o giorni feriali e weekend. Superando la soglia, paghi il prezzo di mercato PUN sommato a un contributo al consumo di 0,0369 €/kWh.

Per il gas, la quota fissa protetta è pari a 0,499 €/Smc. I consumi extra soglia seguiranno l’indice di mercato PSV con un contributo aggiuntivo di 0,1590€/Smc.

Attenzione: per entrambe le forniture è prevista una quota fissa mensile di gestione del contatore e altri oneri, indipendente dai consumi, di 12 euro al mese per fornitura. Tuttavia, essendo un nuovo cliente avrai diritto un bonus digitale in bolletta di 30 euro per la luce e 30 euro per il gas che ammortizzeranno i costi iniziali.